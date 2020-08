El uso del cubrebocas continúa siendo obligatorio en sitios públicos de Colorado

Colorado continuará bajo una orden que obliga el uso del cubrebocas en sitios públicos en todo el estado.

El gobernador de Colorado Jared Polis firmó la extensión de la orden, que expiraba este domingo 16 de agosto, por lo que ahora estará en vigencia hasta el 13 de septiembre, aunque esta podría volver a ser renovada dependiendo de cómo vayan los contagios de COVID-19 en el estado.

La medida obliga el uso del cubrebocas en sitios públicos a todos los residentes y visitantes en del estado, mayores de diez años, y considera que en este momento de la pandemia es la mejor herramienta para frenar la propagación del virus.

La medida es a nivel estatal y cada condado puede tomar la decisión de si penalizarlo o no. En Denver, por ejemplo, hay multas de hasta $999 dólares y hasta 300 días de cárcel a quienes no respeten la orden.

Pero también hay otros condados, un total de 16 en Colorado, que han dicho que no penalizarán a quien no use el cubrebocas ya que no lo consideran un acto criminal.