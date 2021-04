El Zoológico de Cheyenne Mountain da la bienvenida a dos nuevos integrantes

El zoológico de Cheyenne Mountain en Colorado Springs recibió recientemente a un bebé de lémur de cola anillada el 26 de abril y a un hoglet de Red River el 24 de abril.

El jabalí de Red River, Zena, y el lémur de cola anillada llamada Rogue, son madres primerizas y parecen tener un buen vínculo con sus bebés, dijo el zoológico.

El sexo del bebé lémur no ha sido identificado y probablemente no lo será hasta dentro de varios meses. El zoológico dijo que, aunque los padres lémures no suelen desempeñar un papel activo en la crianza de su pequeño, un padre de 3 años llamado Hércules, siente curiosidad por su bebé. Se ha acercado a Rogue y al bebé, y la mamá le deja olfatear al bebé mientras lo mantiene a salvo en sus brazos.

Este es el primer lémur nacido en CMZoo en 15 años. Los visitantes pueden vislumbrar al bebé en la isla Lemur, ubicada en el centro de la piscina cerca de los hipopótamos.

"Sabíamos que Rogue estaba esperando, y estamos emocionados de dar la bienvenida al mundo a nuestro primer bebé de Water’s Edge", dijo Philip Waugh, director de Water’s Edge: Africa. “Cuando llegamos a trabajar el lunes por la mañana, pudimos ver a Rogue cargando a este pequeño bebé con tanta delicadeza y muy atento. Ha sido emocionante ver al bebé, pero ha sido aún más especial ver a Rogue desempeñando el papel de madre. Es asombroso cómo ella sabe qué hacer".

Los cuidadores de Zena, de siete años, dicen que ella también se está adaptando bien a la maternidad. El sexo de su bebé tampoco ha sido identificado y probablemente no lo sea hasta dentro de unas semanas, dijo el zoológico.

"Este es el bebé más lindo que haya visto en su vida", dijo Brooke Powell, cuidadora del Valle del Rift africano y entrenadora principal de Zena. “Tiene aproximadamente el tamaño del hocico de Zena, y es de un hermoso color rojo anaranjado con rayas blancas y manchas en su cuerpo. ¡Es tan pequeño, pero puede moverse! Ha sido súper activo, corriendo y rebotando. Lo amamos."

Huey, de trece años, es el padre del nuevo jabalí y el zoológico dijo que ha sido un gran padre en el pasado. Los padres de jabalís de Red River, a diferencia de muchas especies, son activos en la crianza de sus crías, según el zoológico. Por ahora, los cuidadores están dando tiempo a mamá y bebé para que se unan solos y planearán presentar a Huey más tarde.

El zoológico dijo que los visitantes no verán al joven jabalí de Red River durante al menos algunas semanas. Comenzarán a aventurarse cuando el clima de Colorado sea un poco más predecible.