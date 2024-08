Empleado sorprendió después de que se compartieran imágenes de computadora de votaciones en Colorado

DENVER, Colorado - Una empleada de la exsecretaria de Colorado, Tina Peters, que dice que estuvo presente cuando su jefe permitió que un extraño, que se hacía pasar por un empleado del condado, violara la computadora de su sistema de votación. Además, testificó el miércoles que Peters se sorprendió cuando las imágenes de la computadora aparecieron en línea.

En el verano de 2021, la exdirectora electoral Sandra Brown dijo que Peters la llamó después de ver las fotos y videos que tomó del disco duro de Dominion Voting Systems y le dijo: "No sé qué hacer", usando una obscenidad para expresar. Su angustia por las posibles consecuencias poco después, cuando las autoridades comenzaron a investigar lo sucedido, Peters y su abogado aconsejaron a Brown y a otro empleado que compraran teléfonos celulares desechables para que los investigadores no pudieran descubrir sus conversaciones con ella y sus abogados. Los instó a no hablar con las autoridades, dijo Brown.

Después de que Brown fue acusada y se entregó, Peters fue a visitarla a la cárcel el mismo día, dijo.

“Ella entró y dijo: 'Te amo, tienes apoyo y no digas nada'”, dijo Brown, quien le dijo a Peters que también le dio el número de un abogado que podría representarla en la corte para su audiencia de libertad bajo fianza. Brown finalmente consiguió otro abogado y se declaró culpable en virtud de un acuerdo de culpabilidad que le exigía testificar contra Peters.

Los abogados de Peters argumentan que ella sólo quería preservar los datos electorales antes de que el sistema recibiera una actualización de software y no quería que esa información se compartiera con el mundo. Dicen que ella actuaba bajo su autoridad como secretaria y no violó ninguna ley.

Mientras tanto, los fiscales han retratado a Peters como alguien que se había “obsesionado” con los problemas de votación después de involucrarse con activistas que habían cuestionado la exactitud de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, incluido Douglas Frank, un profesor de matemáticas de Ohio que trabajó para el fundador de MyPillow, Mike Lindell. . La defensa dice que ella era una funcionaria pública receptiva que quería poder responder preguntas sobre las elecciones en su comunidad en el condado de Mesa, en el oeste de Colorado, un bastión republicano que votó por Donald Trump en las elecciones.

Los fiscales alegan que el plan de tomar una imagen del disco duro del sistema de votación se ideó durante una reunión en abril de 2021 con Frank, Peters y otros en su oficina cuando él estaba en la ciudad para hacer una presentación sobre el fraude electoral. En una grabación secreta realizada por otro empleado electoral, Frank le dijo a Peters que descubrir la corrupción en su sistema de votación y limpiarla sería “una pluma en su gorra”. Peters invitó a Frank a regresar el mes siguiente para actualizar el software de las máquinas de votación del condado. Frank dijo que, en cambio, podría enviar un equipo que sea "el mejor del país".

Según los fiscales, Frank envió a un surfista jubilado de California y a un compañero asociado de Lindell, Conan Hayes, para tomar una imagen del disco duro antes y después de la actualización del software. Peters está acusada de hacer pasar a Hayes como un empleado electoral usando la placa de otra persona, una persona que supuestamente fingió contratar solo para poder usar la placa para que Hayes también observara la actualización. La oficina del Secretario de Estado de Colorado, que facilitó la actualización que se estaba realizando con Dominion, había negado las solicitudes de Peters de tener un experto en informática externo en la sala.

Hayes no ha sido acusado de ningún delito. No respondió a los mensajes dejados en los números de teléfono que le aparecían ni a un correo electrónico en busca de comentarios sobre las acusaciones.

La defensa afirma que Peters pensó que Hayes estaba trabajando como informante del gobierno y que sólo accedió a ayudarla si se ocultaba su identidad. El juez Matthew Barrett ha prohibido a la defensa discutir ese reclamo frente al jurado. Los fiscales dicen que no hay pruebas que respalden que Hayes fuera un informante. Barrett también ha dictaminado que, incluso si Peters creyera que lo era, no es una excusa para lo que se le acusa de hacer.

Después de que la abogada Amy Jones, ex juez de Ohio, sugiriera que Peters creía que Hayes era un informante durante los alegatos iniciales, Barrett dijo a los miembros del jurado que "se olvidaran de eso". Después de que el jurado se retiró, regañó a la defensa por mencionarlo a pesar de su orden previa de no introducirlo.

Peters está acusado de tres cargos de intento de influir en un servidor público, suplantación de identidad criminal, dos cargos de conspiración para cometer suplantación de identidad criminal, un cargo de robo de identidad, mala conducta oficial en primer grado, violación del deber e incumplimiento de las instrucciones del secretario de Estado. .

Se espera que el juicio continúe hasta principios de la próxima semana.