En Brighton: autoridades investigan accidente donde un peatón perdió la vida

DENVER, Colorado - El Departamento de Policía de Brighton (BPD, por sus siglas en inglés) está investigando un choque fatal entre un auto y un peatón en la madrugada de este viernes 30 de junio.

La investigación inicial revela que un individuo que conducía un Jeep Cherokee golpeó a un peatón en el sentido este de la Interestatal 76 cerca de la rampa de E-470. El conductor del Jeep llamó a la policía, junto con un transeúnte que se detuvo para intentar prestar ayuda.

Cuando los oficiales llegaron, determinaron que el peatón, un hombre no identificado, había fallecido.

Un carril en dirección este fue cerrado durante varias horas. El conductor y su pasajero no resultaron heridos. No se sospecha que el conductor estuviera bajo la influencia de drogas o alcohol, y la velocidad no es un factor contribuyente.

Este choque está siendo investigado por detectives del Departamento de Policía de Brighton y oficiales de seguridad vial. Continúan trabajando para identificar al fallecido para poder notificar a sus familiares más cercanos.

Una vez identificado, el nombre será retenido hasta que se realice una identificación positiva por parte de la Oficina del Forense del Condado de Adams.