“En casa a las 10”: Denver impone nuevas restricciones por COVID-19

El alcalde de Denver acaba de anunciar que Denver entra bajo la orden “En casa a las 10” debido a un rebrote de COVID-19 que refleja un aumento evidente en las cifras del virus en la ciudad y en todo el estado.

Esta orden no es un toque de queda tradicional, en el que no se puede salir a la calle, según confirmó Michael Hancock, y lo que buscan es que los residentes que no tengan necesidades esenciales no salgan de sus casas después de las 10:00 p.m.

"No le estamos pidiendo a la gente que no salga, solo queremos que lo hagan con precauciones. No queremos volver a cerrar la ciudad porque sabemos el impacto negativo que eso es para todos. Vamos a intentar esta medida a ver cómo reacciona la ciudadanía, pero bajo ninguna circunstancia queremos que lo vean como que estamos pidiendo que no salgan, solo queremos tener restricciones más suaves que nos permitan vivir sin necesidad de tener que imponer de nuevo la orden de quedarse en casa", aseguró Hancock.

El alcalde de Denver estuvo acompañado en la rueda de prensa por Bob McDonald, director ejecutivo de Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente.

“Esto no es para poner multas, no es para cerrar negocios, esa no es la intención. Solo queremos buscar soluciones que nos permitan, sin tener que cerrar la ciudad, mejorar el panorama que tenemos con el COVID-19 y frenar su propagación”, aseguró McDonald.

Esta medida se pondrá a prueba por las próximas semanas, buscando no tener que volver a imponer la orden de “quedarse en casa” como sucedió al principio de la pandemia en el mes de marzo.

La idea es que la ciudadanía no salga después de las diez y limitar el número de personas en la calle durante la noche.

El alcalde repitió en múltiples ocasiones que no van a perseguir a la gente, que no piensan imponer multas y que solo quieren contar con el apoyo de la comunidad para, con comportamientos más responsables, reducir el contagio del virus en la ciudad.

Estas es una noticia en desarrollo.