En Colorado: más de 1,300 infracciones detectadas en “La campaña Abrochado o multado(Click It or Ticket)” La campaña Abrochado o multado (Click It or Ticket) es una iniciativa nacional impulsada por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA). Desde que se lanzó en Colorado en 2002, el uso del cinturón de seguridad a nivel estatal aumentó de 72 % a 86 %.