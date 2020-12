En video: camión de “UPS” colisiona en reversa con varios vehículos en una calle de Denver

El video de una cámara de timbre muestra un camión de United Parcel Service (UPS) en reversa por una calle residencial en Denver, chocando con varios vehículos estacionados en el camino. El incidente ocurrió en una calle de un vecindario cerca de West Bates Avenue y South Raleigh Street en el vecindario de Harvey Park South.

No se reportaron heridos en el incidente solo daños materiales.

9NEWS se comunicó con el Departamento de Policía de Denver para obtener un informe, pero aún no ha recibido respuesta. Un portavoz de UPS dijo que la compañía investigó el incidente y descubrió que el sistema de frenado electrónico de ese vehículo no funcionaba correctamente. "No hubo heridos como resultado del accidente y hemos llegado a tres de los cuatro reclamantes, y estamos esperando la respuesta del cuarto", dijo el portavoz de UPS Dan McMackin en un correo electrónico a 9NEWS.

"Les estamos proporcionando coches de alquiler y les compensaremos por su pérdida". Erika Gaum, quien grabó el video, dijo que se comunicó con UPS sobre el daño que causó a su propiedad. "Tuvimos que sacar un camión grúa para retirar la maquinaria que estaba en nuestro patio delantero", dijo Gaum en un correo electrónico a 9NEWS.

Gaum agregó que aún no ha recibido respuesta del ajustador de reclamos de UPS. "Estamos agradecidos de que todos estén a salvo", dijo UPS. "La máxima prioridad de UPS es la seguridad de nuestros empleados y las comunidades a las que servimos. Estamos investigando la situación y cooperando con las autoridades que respondieron en su investigación, y responderemos en consecuencia".