”Ayúdame por favor”: fue el grito de auxilio de un joven con discapacidad mental tras ser baleado por la policía

El Departamento de la Policía de Loveland (LPD, por sus siglas en inglés) reveló la grabación de la cámara corporal del policía que respondió al incidente, en la cual se ve el momento en que un joven de 19 años que sufre un tipo de discapacidad mental terminó hospitalizado en estado crítico luego de ser baleado el 14 de agosto.

El joven identificado como Alex Domina presuntamente confrontó a los agentes con un cuchillo en la mano antes de recibir tres disparos.

En la llamada al 911 también publicada por LPD se puede escuchar a Judy Domina identificada como la abuela de Alex pidiendo ayuda debido a que su nieto estaba experimentando una crisis mental y estaba destruyendo objetos dentro de la casa.

“Ella hizo todo bien, le dijo al operador del 911 que su nieto sufría de discapacidad mental, que en ese preciso momento estaba teniendo un colapso mental, además les dijo que podía ser callado y que no lastimaría a nadie”, alegó Mari Newman abogada que representa a la familia.

Newman dijo que Judy Domina ha estado al lado de su nieto mientras se recupera de cinco cirugías y que todavía permanece hospitalizado.

Descripción del video de la cámara corporal:

El video de la cámara corporal del oficial comienza con el joven caminando en el patio trasero, y se puede escuchar a una mujer diciendo.

Luego, el oficial comienza a hablar con Domina desde la distancia, pidiéndole que deje el cuchillo y hable con él, y también dice que no lo llevaría a ningún lado.

"No me estás engañando verdad, "no voy a volver", respondió Domina.

"No te estoy engañando", responde el oficial. "No te voy a llevar a ningún lado."

Luego, el video muestra a Domina rompiendo los muebles del patio antes de comenzar a moverse hacia el oficial con un cuchillo en la mano.

El oficial le advierte a Dominia que no se le acerque y que baje el cuchillo, pero él no respondió.

Cuando Dominia comenzó a moverse más rápido, el oficial le disparó tres veces en el estómago desde varios pies de distancia.

Momentos más tarde llegaron más oficiales y comenzaron a prestar primeros auxilios a Domina hasta que llegaron los equipos médicos, según el comunicado.

Mira las imágenes.

LPD ha identificado al oficial que disparó su arma como el oficial de patrulla Eddie Luzon, quien ha estado en el departamento desde 2019. LPD dijo que está de licencia administrativa pagada a la espera de que continúe la investigación del incidente.