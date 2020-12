Polis dará rueda de prensa tras confirmarse primer caso de la cepa británica del COVID-19

El gobernador de Colorado, Jared Polis, tiene previsto hablar a las 10 a.m. del miércoles, un día después de que se anunciara en el estado la primera variante confirmada de COVID-19 en EEUU.

Telemundo estará transmitiendo en vivo la conferencia de prensa por su página web.

Polis estará acompañada por la Dra. Rachel Herlihy, Epidemióloga Estatal del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente (CDPHE) de Colorado, el Director Médico Dr. Eric France y la Directora Científica Dra. Emily Travanty de la división de servicios de laboratorio del departamento.

La conferencia de prensa se produce un día después de que el Laboratorio del Estado de Colorado confirmó la variante B.1.1.7 de COVID-19 y notificó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del caso. Este es el primer caso confirmado de la variante en Estados Unidos, según funcionarios de salud.

La persona infectada es un hombre de unos 20 años sin historial de viajes que se encuentra actualmente aislado en el condado de Elbert, dijeron funcionarios de salud.

Científicos del Reino Unido dijeron que creen que la variante B.1.1.7 es más contagiosa que las cepas identificadas previamente de la variante SARS-CoV-2, aunque no presenta síntomas más graves.

Se cree que las vacunas aprobadas actualmente son eficaces contra esta variante. Polis también discutirá los ajustes a la lista de distribución de vacunas en la conferencia de prensa del miércoles.

"La vacuna se dirige a un área muy específica de la proteína", dijo la Dra. Michelle Barron, directora médica senior de prevención y control de infecciones de UCHealth.

"Eso es lo que llamamos ‘’altamente conservado’’, lo que significa que no muta. No tiene errores de copia, por lo que esta mutación no afecta eso, por lo que la vacuna debería funcionar bien".