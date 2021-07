Encañonan a comerciantes en la Federal para robarle

Los negociantes de la plazoleta Federal Village, localizada en la Federal y la avenida Florida, están asustados por el aumento de la inseguridad que se vive en el área.

“No me van a robar tampoco mi vida no se trata de ceder, pero es difícil también estar aquí”.

La voz que escuchan es de la dueña de botas lucero quien por temor a su seguridad no muestra el rostro.

Los dos sujetos que ven en las pantallas fueron los que las cámaras de seguridad captaron entrando a su almacén hacia las tres de la tarde del día sábado, para robarles.

“Entran y de dos tres pasos corriendo llegan hasta donde estoy yo con la pistola apuntando hacia la cabeza y diciéndome dame todo lo que tienes y no te muevas, no te muevas. mi esposo me escucha yo lo único que hice fue ponerme las manos en la cabeza y exclamar dios mío porque así lo sentí”, señaló la dueña de botas lucero.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Bajo instrucción de las autoridades la dueña de botas lucero se abstuvo de darnos más declaraciones de lo ocurrido.

“Es algo de importancia no poder hacer nada no poder ir nosotros y enfrentar esta situación con nuestras propias manos”, dijo Jose Solís.

José Solís es dueño de la paletería Cuauhtémoc, él dice que varias veces han reportado a la policía la presencia de sujetos sospechosos merodeando la plaza comercial.

“han tardado más de una hora y nunca se aparecen la policía por aquí. tiene que pasar algo tremendo como lo que le paso a la vecina de nosotros y esto no tiene que llegar a tanto para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, dijo José.

Debido al notable aumento de la inseguridad los mismos comerciantes están tomando medidas de seguridad

“Trato de hacer cosas que tengo que hacer allá atrás hacerlas temprano para poder estar acá al frente para estar más al pendiente”, dijo verónica cervantes.

“Pues yo para prevenir nosotros aquí tenemos un sistema de alarma tenemos cámaras para prevenir cualquier cosa de esas y estar alertas”, señaló maría Saucedo.

los sujetos que robaron la tienda de botas son descritos por las autoridades como de raza hispana, con edades en sus veintes, ambos usando armas de fuego.