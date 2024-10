Envían amenazas contra juez que sentenció a Tina Peters en Grand Junction

DENVER, Colorado - Un tribunal del condado rural de Colorado reforzó la seguridad el viernes después de que se profirieran amenazas contra el personal y un juez que condenó a la exsecretaria del condado Tina Peters a casi nueve años tras las rejas y la nombró por su papel en un plan de violación de datos catalizado por la mentira de que las elecciones de 2020 Fue robado al expresidente Donald Trump.

El personal del juzgado en Grand Junction, Colorado, recibió múltiples amenazas que estaban siendo examinadas por las autoridades mientras se proporcionaba seguridad adicional, dijo la portavoz Wendy Likes de la Oficina del Sheriff del condado de Mesa.

No dijo cuántas amenazas hubo ni cómo fueron recibidas. También se negó a describir la seguridad adicional.

El tribunal recibió elogios y amenazas por la sentencia del juez Matthew Barrett a Peters, dijo Will Sightler, ejecutivo del tribunal del Distrito Judicial 21, en un comunicado el viernes. No dio más detalles sobre lo que decían los elogios.

Peters, un republicano, fue sentenciado el jueves por permitir el acceso al sistema electoral del condado a un hombre afiliado al director ejecutivo de My Pillow, Mike Lindell, un destacado promotor de afirmaciones falsas de que las máquinas de votación fueron manipuladas para robar las elecciones.

La otrora heroína de los negacionistas electorales, que fue condenada en agosto, no se disculpó por lo sucedido durante la audiencia de sentencia del jueves, lo que llevó al juez Barrett a reprenderla durante un discurso de 15 minutos que se compartió ampliamente en línea.

Le dijo a Peters que ella buscaba poder y fama al presentar acusaciones falsas de fraude electoral, causando un daño inconmensurable a la integridad electoral en el condado de Mesa. Dijo que ella no respetaba los controles y equilibrios del gobierno, los tribunales, las fuerzas del orden o sus colegas y que traicionó su juramento al cargo, convirtiéndola en un peligro para la comunidad.

“Es la posición que ocupó la que le ha proporcionado el púlpito desde el cual puede predicar estas mentiras”, dijo Barrett. “Ustedes han hecho todos los esfuerzos posibles para socavar la integridad de nuestras elecciones y la confianza del público en nuestras instituciones”.

Peters, de 68 años, no es la única persona que ha enfrentado problemas legales por perseguir las afirmaciones de Trump sobre una elección robada.

Tres personas fueron acusadas después de que cinco tabuladores de votos fueran sacados ilegalmente de tres condados de Michigan y llevados a una habitación de hotel, según documentos judiciales. Los investigadores descubrieron que los tabuladores fueron forzados y se realizaron “pruebas” en el equipo.

El exalcalde de Nueva York Rudy Giuliani ha sido inhabilitado en Nueva York y Washington por continuar con las afirmaciones de Trump sobre las elecciones de 2020. Otros abogados de Trump han sido sancionados, han renunciado a sus licencias, han sido acusados ​​o se han declarado culpables en relación con los esfuerzos por anular las elecciones. Cientos de personas han sido condenadas por su participación en el asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, mientras el Congreso certificaba la votación del Colegio Electoral.

Antes de que Peters fuera sentenciada, le dijo al juez Barrett que todavía creía que había habido fraude, aunque no existieran pruebas.

“El hecho de que no reconozcas la verdad y estés ciego a ella no significa que la verdad no esté ahí”, dijo. También alegó que las máquinas de votación del condado de Mesa habían sido reemplazadas para eliminar evidencia de fraude.

Casos como el de Peters generaron preocupaciones de que los trabajadores electorales deshonestos, incluidos aquellos que simpatizan con las mentiras sobre las elecciones presidenciales de 2020, podrían utilizar su acceso al equipo electoral y el conocimiento adquirido a través de las infracciones para lanzar un ataque desde dentro. Esto podría tener como objetivo obtener una ventaja para el candidato o partido deseado, o introducir problemas en el sistema que sembrarían más desconfianza en los resultados electorales.

Gillian Feiner, asesora principal del States United Democracy Center, una organización no partidista que promueve elecciones libres y justas, dijo el viernes que espera que la sentencia de Peters sirva como "un elemento disuasorio significativo para otros que todavía están involucrados en este tipo de mala conducta".

“Y hay otros. Ella no estaba sola en esto”, dijo Feiner. "Había una red de malos actores que la apoyaban. Y no todos han sido llevados ante la justicia. Y estaban prestando atención a esto".

El juez Barrett rechazó la solicitud de Peters de una sentencia de libertad condicional, diciendo que sus crímenes son lo suficientemente graves como para requerir una pena de prisión.

Barrett le dijo a Peters que probablemente no cumplirá toda su condena, que es poco más de 8 años de prisión seguidos de seis meses en la cárcel del condado, porque se le podría conceder tiempo libre según su comportamiento en prisión. A su sentencia le seguirán tres años de libertad condicional.