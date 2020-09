Escuela del Condado Douglas envía 88 estudiantes a cuarentena por exposición al COVID-19

La escuela secundaria Chaparral, en Parker, Colorado, envió a 88 estudiantes a cuarentena, luego de que estos estuvieran expuestos al COVID-19 dentro del centro educativo.

En una carta enviada a los padres de familia, por parte de las autoridades escolares del Condado Douglas, el distrito confirma que una persona que tuvo síntomas estuvo en contacto con estos estudiantes y por eso se tomó la decisión de enviarlos a casa hasta el 14 de septiembre, cuando podrán volver a clases presenciales.

Al momento no se ha especificado oficialmente si la persona que presentó fiebre y otros síntomas es un estudiante, profesor o administrativo, solo se dejó saber que ya está en cuarentena a la espera de los resultados de las pruebas de coronavirus.

“Los estudiantes afectados deberán permanecer en casa y no ir a otras escuelas, actividades grupales o centros de cuidado. Los hermanos de los estudiantes afectados no deberán hacer cuarentena, a no ser de que presenten síntomas”, comentó el distrito.

También hay profesores y trabajadores de la parte administrativa que estuvieron expuestos a esta persona, por lo que también fueron enviados a cuarentena. Por ahora, no se ha confirmado cuántos son.

Los 88 estudiantes podrán continuar con su aprendizaje de forma virtual, durante las dos semanas que estarán en casa.