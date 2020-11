Escuelas Públicas de Aurora ofrecerán comidas gratis en Thanksgiving

Desde que comenzó la pandemia de COVID-19 en marzo, el equipo de Servicios de Nutrición de las Escuelas Públicas de Aurora (APS) han servido la increíble cantidad de 3.4 millones de comidas gratuitas a niños y adultos de la comunidad de Aurora. La entrega de estas comidas se hará el miércoles 25 de noviembre de 10:30 a.m. a 11:30 a.m. en la escuela secundaria Hinkley (1250 Chambers Rd, Aurora, CO 80011).

El servicio de comidas continúa esta semana con kits de comida para llevar gratis por el Día de Acción de Gracias disponibles el miércoles en varias escuelas de APS. Con la combinación de una pandemia y temperaturas muy bajas durante el otoño e invierno, APS se asoció recientemente con “Desert Peak Marketing” para renovar uno de los autobuses que el distrito usa para entregar y servir comidas.

El autobús recientemente renovado cuenta con calefacción fija y cajones refrigerados para mejorar la eficiencia y la seguridad para servir comidas durante la pandemia COVID-19 en Aurora.

APS servirá 8,000 kits de comida gratis por el Día de Acción de Gracias el miércoles. Cada kit contiene pavo asado, puré de papas, judías verdes, panecillos y pastel de calabaza. Los kits sirven a una familia de cuatro para un total de 32.000 comidas.