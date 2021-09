Escultura de bienvenida de Westwood se encuentra desarmada y bajo mantenimiento

El letrero de bienvenida de Westwood en la esquina de Morrison Road y Sheridan Boulevard se encuentra bajo mantenimiento y debería estar de vuelta en el lugar que le corresponde en unos meses.

La escultura de Carlos Frésquez llamada “Un Corrido para la Gente – A Song for the People” fue retirada hace unas semanas para su mantenimiento regular, según la gerente de marketing y comunicación de Arts & Venues, Amber C. Fochi, quien agregó que volverá a su lugar en unas 10 semanas.

Fochi dijo que la agencia ha estado trabajando con el artista para desarmar la obra de arte y volver a pintar y restaurarla. La pieza, fabricada de acero, se dio a conocer en 2009.

La pieza es arte público y es parte de una colección que incluye una guitarra y papel picado.

Westwood tiene una de las concentraciones más grandes de residentes latinos en la ciudad.