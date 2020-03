Esto es lo que debes hacer si crees que tienes el COVID-19 y estas en Colorado

El Departamento de Salud y Medio Ambiente de Colorado entregó indicaciones importantes para quienes crean tener síntomas del coronavirus en nuestro estado.

Han sido miles de personas las que han querido realizarse las pruebas en los diferentes laboratorios y autoridades sanitarias piden a los ciudadanos cumplir con los protocolos establecidos para evitar el colapso del sistema de pruebas a nivel estatal.

La idea es preservar recursos críticos de cuidados de salud, especialmente equipos médicos de emergencias y equipamiento de protección personal, por lo que es importante no acudir al hospital de no ser estrictamente necesario.

Son múltiples las llamadas que se han recibido al 911 por temas de coronavirus y lo que se quiere es prevenir el colapso de las líneas de ayuda para que cuando sean necesarias estas estén disponibles.

En ningún caso, a menos que sea una emergencia médica, se debe llamar al 911, pues ellos no prestan asesoramiento médico general y tampoco realizan pruebas de coronavirus.

Aquí compartimos el comunidado oficial del Departamento de Salud, con todas sus recomendaciones.

Si tiene síntomas de COVID-19 (fiebre, tos, dificultad para respirar), considere una consulta vía telesalud (telehealth) o el consejo de la línea de tele-enfermería (nurseline) antes de buscar atención en persona. Pregúntele a su proveedor de atención primaria si ofrece servicio de telesalud, o llame a una de las líneas de tele-enfermería de Colorado.

Puede encontrar una lista de líneas de tele-enfermerías en el sitio web del departamento de salud estata aquí. Las personas pueden visitar este enlace o llamar al 303-389-1687 para hacer preguntas generales acerca del COVID-19.

El Departamento de Salud de Colorado brinda la siguiente guía para las personas que estén experimentando síntomas del COVID-19:

Para personas con síntomas leves:

Al principio, los síntomas pueden sentirse como un resfriado común, incluyendo una combinación de tos, dolores corporales, fatiga y presión en el pecho. Es posible que las personas que no corran un alto riesgo de enfermedad grave no necesiten ser evaluadas en persona o analizadas para detectar el COVID-19. No a todas las personas con síntomas o que puedan haber estado expuestas a COVID-19 se les llevará a cabo la prueba de inmediato.

El Gobernador de Colorado habló en español con Telemundo Denver para hablar de cómo está la situación del COVID-19 en el estado.

Si usted tiene síntomas leves, sospecha que ha sido expuesto, y está imposibilitado de llevar a cabo la prueba o está esperando los resultados de la prueba por favor permanezca en casa y aíslese hasta que:

• Usted no haya tenido fiebre desde por lo menos 72 horas (esos son 3 días de ausencia de fiebre sin el uso de medicinas que reduzcan la fiebre) y otros síntomas hayan mejorado (por ejemplo, cuando su tos y falta de aire hayan mejorado).

• Al menos 7 días hayan pasado a partir de que sus síntomas comenzaron a aparecer.

• Utilice medicamentos de venta libre (que no requieren receta) para tratar los síntomas leves. A día de hoy no hay un tratamiento específico para el COVID-19.

• El sistema del 911 no tiene como objetivo el tratamiento de lesiones menores o de resolución de preguntas médicas generales. No llame al 911 si está buscando consejos médicos generales o si desea que se le lleve a cabo la prueba del COVID-19.

Son cientos los lugares de comida que no pueden operar normalmente por estos días en Colorado, debido a la crisis por el coronavirus. Muchos empiezan a sentir incertidumbre y sobre todo preocupación de que sus negocios registren pérdidas sin precedentes.

Para personas con síntomas más graves (especialmente falta de aire):

• Continúe en auto-aislamiento.

• Llámele a su proveedor de salud si su enfermedad se torna más severa, especialmente si está experimentando falta de aire. Su proveedor puede recomendarle que se lleve a cabo la prueba del COVID-19.

• Considere una visita vía telesalud (telehealth) o a una línea de consejos de enfermería (nurseline) antes de buscar servicios en persona. Pregúntele a su proveedor de salud si ofrecen servicio de visitas vía telecomunicación, o llame una de las líneas de enfermería de Colorado. Puede encontrar un listado en aquí.

Para personas con síntomas severos (falta de aire severa o dificultad para respirar):

• Llame al 911 y dígale al operador sus síntomas.

• En caso de emergencia, no espere a hacerse una prueba del COVID-19 para llamar al 911.

• Llame al 911 por:

• Síntomas de un ataque cardíaco o embolia.

• Dificultad de respirar

• Atragantamiento

• Dificultad al hablar, caminar, o ver

• Reacciones alérgicas severas

• Confusión, mareos, o falta de orientación

• Dolor severo, repentino

Para aquellos cuyos síntomas sean lo suficientemente graves como para requerir hospitalización, el resultado positivo o negativo de la prueba es importante para determinar qué unidad del hospital debe supervisar la atención del paciente. El laboratorio estatal le da prioridad a resultados de las pruebas de personas de alto riesgo. Algunos hospitales de Colorado tienen la capacidad o están construyendo la capacidad para realizar pruebas de COVID-19 internamente.

Esto les permitirá a los hospitales evaluar a los pacientes y obtener resultados sin tener que enviar las muestras al laboratorio estatal o a uno privado.

Mientras se esperen los resultados de las pruebas en pacientes que presenten síntomas respiratorios extremos que podrían ser atribuidos al COVID-19, los hospitales seguirán las pautas del CDC de mantener a esos pacientes aislados de la población general.