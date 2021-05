Evacuan a residentes de un complejo de apartamentos tras un incidente reportado en Brighton

El Departamento de Policía de Brighton (BPD) evacuó un edificio en el complejo de apartamentos Riverwalk el martes por la mañana por una situación activa.

Los oficiales de BPD respondieron al incidente justo antes de las 9 a.m., en 744 Mockingbird Street, que está al oeste de la US 85. La policía no especificó la naturaleza del incidente.

Los residentes del edificio de departamentos donde se desarrollaba la situación habían sido evacuados y BPD pidió que el público evitara el área. No hubo cierres de carreteras, dijo BPD.

Cualquier persona que tenga información debe llamar a Crime Stoppers al 720-913-7867 o visitar este enlace: pulsa aquí. Los informantes pueden permanecer en el anonimato y pueden ser elegibles para una recompensa de hasta $ 2,000.