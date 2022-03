Eventos familiares en Colorado con motivo de la celebración del Día del Niño 2022

DENVER, Colorado - Con motivo de la celebración del Día del Niño 2022 varias instituciones culturales en Colorado estarán llevando a cabo diferentes actividades.

Tal es el caso de la Sinfónica de Colorado que tiene preparado un concierto familiar titulado ''Lift Every Voice ''. A continuación la información del evento:

DOMINGO 24 DE ABRIL A LAS 2:30 P.M: SALA DE CONCIERTOS BOETTCHER.

Únase a la Sinfónica de Colorado para el evento familiar "Lift Every Voice" y disfrute de un concierto que transmite el mensaje de unidad, empoderamiento y autoexpresión creativa a través de un repertorio edificante con una diversa gama de compositores, artistas e intérpretes.

MÚSICA EDIFICANTE

Este concierto presenta la música sinfónica de José Pablo Moncayo, Florencia B. Price, Anna Clyne, Omar Thomas, Beethoven y más quienes brindarán el musical de banda sonora de este concierto familiar gratuito.

ARTISTAS COLABORADORES

Cleo Parker Robinson Dance

Fiesta Colorado Dance Company

Frankie Le’Troy

Dance Company y el poeta Frankie Le'Troy, quienes engalanarán el escenario y elevarán la experiencia del concierto que inspira a los jóvenes a encontrar su propia voz a través de las artes y celebrar nuestro espíritu humano.

Este es un CONCIERTO COMUNITARIO GRATUITO hecho posible gracias al generoso apoyo de Genesee Mountain Foundation y a través de una subvención por parte de National Endowment of the Arts.

Para más información y para reservar sus boletos, visite aquí.

DENVER MUSEUM OF NATURE & SCIENCE:

El Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver junto al Centro Cultural Mexicano te invita al Día del Niño, que por noveno año consecutivo, se realiza el 1ro de mayo de 9 a.m. a 5 p.m. en las instalaciones del museo. Este evento familiar forma parte de nuestros Días Gratuitos Comunitarios SCFD. Como novedad este año, el Museo también organizará un evento virtual con el aspirante antropólogo Anirudh Rao el 18 de abril.

Con tan sólo 10 años de edad, Anirudh Rao ha dado charlas a través del estado y alienta a otros a aprender más sobre el mundo que nos rodea. Rao es un estudiante de STEM School Highlands Ranch en Highlands Ranch, Colorado. Este jovencito te inspirará al mostrarte sus aprendizajes a través de artefactos de Egipto y más allá.

La celebración del Día del Niño en el Museo es presencial e incluirá espectáculos multiculturales de música y danza, pintacaritas y artesanías. La celebración también incluirá presentaciones de Los Chinelos, el Centro Cultural Asiático de Colorado y la institución de danzas Cleo Parker Robinson Dance. Entre otras actividades adicionales, encontrarás un simulador virtual de cuevas de Cavim y más.

Los visitantes al Día del Niño recibirán un 50% de descuento para entrar a la exposición temporal “Egipto: la época de los faraones”.

Para obtener más información sobre la celebración del Día del Niño del Museo o para reservar tus boletos, pulsa aquí. Las reservaciones son gratuitas y ya están disponibles.

Para ver un video con la invitación a este evento haga clic aquí.

DENVER ART MUSEUM:

El Museo de Arte de Denver (DAM, por sus siglas en inglés) presentará la celebración del Día del Niño el domingo 24 de abril, ofreciendo entrada general gratuita para todos, actividades bilingües, actividades de arte, presentaciones artísticas, ¡y mucho más!

Esta celebración global de la niñez incluirá presentaciones de música y baile en vivo con artistas internacionales y locales, diversión en la Central Familiar y el Corazón Creativo, del Edificio Martin y en el Estudio de Relato de Historias en el Edificio Hamilton.

Con la entrada general gratuita todo el día, los visitantes podrán explorar las nuevas salas y espacios dentro del museo, incluyendo las aclamadas exhibiciones Traidora, Sobreviviente, Icono: El Legado de La Malinche y ReVisión: Arte en las Américas y otras colecciones que celebran las culturas del mundo.

Todo el público está invitado a traer a su familia y amigos al DAM de 10 a.m. a 5 p.m., con entrada general gratuita todo el día, que incluye acceso a todas las actividades, exposiciones, espectáculos y espacios del museo.

Se invita a todo el público a que visite y explore las demás organizaciones culturales del Distrito Creativo del Triángulo Dorado que participarán en esta celebración, incluyendo la Denver Public Library, el Clyfford Still Museum, History Colorado Center y el Center for Colorado Women's History at the Byers-Evans House Museum.

El Museo de Arte de Denver también ofrecerá contenido virtual gratuito.

DAM DIY: Crea tu propio avatar de súper héroe

DAM DIY: Crea tu propia horquilla inspirada en la Pantera Negra

DENVER ZOO:

El Zoológico de Denver se enorgullece de unirse a nuestros amigos del Centro Cultural Mexicano, Telemundo Denver y muchas de nuestras contrapartes parte de SCFD para la 2da Celebración Anual del “Día del Niño: Celebrando a Todos los Niños”. Estaremos compartiendo una amplia variedad de videos educativos y actividades para niños y familias, que incluyen:

Únase a la celebración del DÍa del Niño en el Zoológico de Denver el 30 de abril, ya que estaremos celebrando y ofreciendo 2 encuentros con el públicos de las llamas, a las 11:00 a.m., y a la 1:00 p.m., que tendrán interpretación en español en vivo.

El evento con llamas de la 1:00 p.m., se transmitirá en vivo a través de la página de Facebook del Zoológico de Denver por medio de un Facebook Live con un intérprete en español para que las familias puedan participar, incluso si no pueden visitar el zoológico ese día.

El Zoológico de Denver tendrá también personal bilingüe por todo el zoológico. Tendrán abierto su Nature Play Trail con facilitadores de aprendizaje bilingües. Tendrán una guía de actividades disponible en línea que las familias pueden descargar con anticipación o el día del recorrido. Esta es una gran guía para que las familias usen en casa.

Como parte de la celebración, el Zoológico de Denver ofrecerá una entrada gratuita de niño con cada boleto de adulto comprado a las familias que compren sus boletos en línea para el día 30 de abril.

Conéctate con la naturaleza a través de recursos educativos virtuales:

Para más información, visita la página del Zoológico de Denver: Día Del Niño: Celebrating All Children - Denver Zoo

DENVER CENTER FOR THE PERFORMING ARTS:

El Centro de Artes Escénicas de Denver (DCPA, por sus siglas en inglés), se complace en participar una vez más en la celebración del Día del Niño en el Museo de Naturaleza y Ciencias de Denver, el día 1 de mayo de 9 a.m – 5 p.m.

¡Nos emociona estar de regreso en persona este año ofreciendo una actividad de arte y manualidades en la que los visitantes podrán construir un retrato de sí mismos comenzando desde cero!

DENVER BOTANIC GARDENS:

Los Jardines Botánicos de Denver celebran el Día del Niño durante todo el mes de abril con historias y kits de siembra disponibles en la Biblioteca Helen Fowler. La Biblioteca Helen Fowler, ubicada en el nuevo Centro Freyer – Newman de los Jardines, está abierta de martes a domingo de 10:00 a.m., a 4:00 p.m.

La entrada a la biblioteca es gratuita para el público en general y los miembros. No se requiere boleto de admisión para las siguientes actividades del Día del Niño.

Hora de cuentos para la familia: historias de la naturaleza

Sábados a las 10:30 a.m., durante todo el mes de abril.

Cuentos de la naturaleza bilingües (inglés/español) el 23 y el 30 de abril a las 10:30 a.m.

Traiga a sus pequeños naturalistas y descubra las maravillas de la naturaleza junto con sus hijos. Juntos, exploraremos libros que cuentan historias del mundo natural, del jardín y de nuestro propio patio trasero. Recomendado para niños de hasta 8 años, todas las edades son bienvenidas.

Kit de siembra de primavera

La primavera es el momento perfecto para empezar a pensar en sembrar semillas. Para celebrar el Día del Niño, los Jardines ofrecerán kits de siembra gratuitos para que los niños se los lleven a casa. ¡Cada kit incluye las instrucciones (en inglés y español) y los suministros que necesitará para comenzar algunas plantas a partir de semillas! Los kits de siembra de primavera están disponibles para recoger en la Biblioteca Helen Fowler de martes a domingo de 10:00-16:00 h mientras duren los suministros.

Exhibición de libros infantiles Día del Niño

Nuestros libros favoritos en jardinería para niños estarán en exhibición para que las familias los disfruten mientras visitan la biblioteca durante todo el mes de abril. Nuestra selección de libros incluye títulos tanto en inglés como en español. ¡Pase por la biblioteca con su familia para leer algunos libros y recoger su kit de siembra para llevar a casa!

Clyfford Still Museum:

Las actividades serán: 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

Entrada Gratuita al Museo: 10 a. m. a 5 p. m.

DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2022

Acompañe al Museo Clyfford Still para una celebración para niños de todo el mundo durante el Día del Niño. De 10:30 a. m. a 12:30 p. m., el 24 de abril, deténgase en la explanada exterior del Museo para explorar el arte popular de hojalata. Realize una actividad de hojalata con la educadora de artes visuales Victoria Martínez, y explore Clyfford Still, Art, and the Young Mind, una exposición por y para niños.

Estas actividades son gratuitas y no es necesario registrarse.

El Día del Niño también es parte de los Días Gratuitos de la Comunidad que ofrece SCFD, así que visite el Museo todo el día de 10 a.m. a 5 p.m. ¡Gratis!

DENVER PUBLIC LIBRARY

El Día del Niño es una celebración que se originó en México y data de 1925. Se celebra cada año en el mes de abril. Este día se trata de reconocer la importancia de los niños en la sociedad y promover su bienestar.

Kindness Rocks and the City: Talleres de Pintura de Rocas

En honor al Día del Niño, celebramos con amabilidad. Acompáñenos para un taller de pintura de piedras de bondad. Kindness Rocks and the City se trata de crear momentos positivos para aquellos que más lo necesitan. ¿Cómo sabes si necesitas una Piedra de la Bondad?

Bueno, cuando la encuentra usted, es para usted. Una vez que las palabras de aliento se toman en serio, la roca especial y única en su tipo es suya para quedársela, o también siéntase libre de regalársela a alguien que usted sabe que necesita un poco de ánimo.

Día del Niño: Talleres de Elaboración de Piñatas

¡Para celebrar esta fecha increíble, acompáñenos para un taller de elaboración de piñatas!

Fiesta del Día del Niño

Sábado, 30 de abril, 1 p.m a 3 p.m. @ Montbello

En honor al Día del Niño y a todos los niños en nuestras vidas, los invitamos a la Fiesta del Día del Niño. ¡Habrá presentaciones de baile, actividades artísticas, libros de obsequio, comida y piñatas!

La programación pasiva en las locaciones participantes incluye: libro para colorear de actividades del Día del Niño, libro de memoria intergeneracional de la comunidad e instrucciones hágalo usted mismo de tambores y maracas.

BOULDER MUSEUM OF CONTEMPORARY ART

Día del Niño | BMoCA

Sábado, 30 de abril de 2022 de 11 a.m. a 1 p.m.

Ubicación: Parque Central de Boulder (13 y Cañón)

La celebración del Día del Niño de BMoCA incluirá artistas en el escenario de 11:30 a.m. a 1:00 p.m., así como estaciones con varias organizaciones comunitarias.