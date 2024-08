Ferias escolares en Colorado: mochilas, recursos y celebraciones para el regreso a clases

DENVER, Colorado - La comunidad de Colorado se prepara para el regreso a clases con tres eventos destacados: el 3 de agosto, la fiesta de inicio del año escolar en Aurora Public Schools ofrecerá mochilas y entretenimiento; el 5 de agosto, habrá una feria de recursos en Adams City High School; y el 6 de agosto, Baron Browning organizará un evento benéfico para estudiantes desfavorecidos.

Baron Browning de los Denver Broncos Organiza Fiesta de Regreso a Clases para Jóvenes de Escasos Recursos

El linebacker de los Denver Broncos, Baron Browning, se prepara para recibir a más de 100 jóvenes y sus familias en la Fiesta de Regreso a Clases organizada por su fundación, Project 2442. El evento se llevará a cabo el domingo 4 de agosto de 2024, de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. en las instalaciones de entrenamiento de los Broncos en Dove Valley.

La Fiesta de Regreso a clases ofrecerá a los participantes mochilas, suministros escolares, cortes de cabello, almuerzo y actividades recreativas. Este evento está diseñado para apoyar a jóvenes de la zona metropolitana de Denver y sus familias.

Las organizaciones beneficiadas incluyen el Denver Dream Center, Warren Village, Boys & Girls Clubs of Metro Denver, Denver Broncos Boys & Girls Club, Sims Fayola Foundation y Girls Inc. of Metro Denver.

El evento no está abierto al público general; se ha invitado a familias preseleccionadas y medios de comunicación. La disponibilidad para medios será a las 10:45 a.m., seguido por el inicio del evento a las 11:00 a.m.

Detalles del Evento:

Fecha: Domingo, 4 de agosto de 2024

Domingo, 4 de agosto de 2024 Hora: 11:00 a.m. – 1:00 p.m. (10:45 a.m. disponibilidad para medios)

11:00 a.m. – 1:00 p.m. (10:45 a.m. disponibilidad para medios) Lugar: Sede de los Denver Broncos en Dove Valley, 13655 E Broncos Pkwy, Centennial, CO 80112

Para más información, por favor contacte a Madison Schulz al 253.722.3260 o por correo electrónico a maddie@fortifymgmt.com.

Distrito escolar ADAMS 14

¡Marca la Fecha!

3 de agosto: Feria de Recursos en Adams City High School

Únete a nosotros en nuestra Feria de Recursos y descubre valiosos servicios de apoyo disponibles para nuestra comunidad.

Fecha: 3 de agosto de 2024

3 de agosto de 2024 Hora: 9:00 a.m. - 1:00 p.m.

9:00 a.m. - 1:00 p.m. Ubicación: Adams City High School, 7200 Quebec Pkwy, Commerce City, CO 80022, EEUU.

5 de agosto: primer día de clases (grados 1-12)

8 de agosto: Primer día de clases (PK y Kinder)

¡Aplica Ahora! Solicitud de comidas gratuitas y limitadas

Padres, recuerden completar la Solicitud de Comidas Gratuitas y con número limitado. Su apoyo asegura que cada estudiante comience el año bien alimentado. Completen la solicitud aquí.

El Distrito Escolar de Aurora celebra con gran fiesta Comunitaria el inicio del año escolar

Aurora Public Schools (APS, por sus siglas en inglés) dará inicio al nuevo año escolar con una celebración comunitaria a lo grande. El sábado 3 de agosto, el Town Center at Aurora será el escenario de la 16ª Fiesta de Inicio del Año Escolar, un evento que une a las diversas culturas de la región para conmemorar el regreso a las aulas.

Desde las 10:00 a.m., el centro comercial se transformará en un vibrante espacio de festividades y recursos. Los estudiantes de APS tendrán la oportunidad de recoger una de las 6,000 mochilas gratuitas junto con útiles escolares esenciales. Dentro del centro comercial, los asistentes podrán conocer a los directores de sus escuelas y obtener materiales escolares sin costo.

Fuera del centro, la celebración continúa con un festival lleno de actividades. Habrá comida gratuita, entretenimiento en vivo, castillos inflables, un muro de escalada y actuaciones de danza y porristas de las escuelas secundarias de APS. Los asistentes también podrán disfrutar de actividades interactivas de baloncesto y hockey con representantes de los Denver Nuggets y los Colorado Avalanche.

La Biblioteca Pública de Aurora estará presente con su Bookmobile, y habrá pintores de caras y hasta un caminante sobre zancos para la diversión de todos. Además, una feria de recursos contará con varios socios comunitarios, incluyendo a Kelly Education, que ofrecerá oportunidades de empleo para aquellos interesados en trabajar como maestros suplentes en APS.

El primer día de clases para los estudiantes de 1º a 12º grado será el 7 de agosto, mientras que los niños de kínder y preescolar comenzarán el 13 de agosto.