Fiscalía: nueva orden de arresto contra Tina Peters

DENVER, Colorado - El jueves se emitió una nueva orden de arresto contra la funcionaria que negó las elecciones de Colorado, menos de una semana después de que la asediada funcionaria convenciera a un juez de no enviarla de nuevo a la cárcel por viajar indebidamente fuera del estado mientras esperaba el juicio por cargos de felonía.

La orden de arresto de Tina Peters se emitió después de que las autoridades dijeran que violó otro término de su fianza de $25,000: una prohibición de contactar a los trabajadores en la oficina electoral del condado Mesa, informó Grand Junction Daily Sentinel.

Peters está acusado de allanamiento del sistema electoral del condado para buscar pruebas de las teorías de conspiración electoral del expresidente Donald Trump. Un juez prohibió a Peters supervisar las elecciones locales del año pasado o las de este año.

Peters perdió su candidatura a la nominación del Partido Republicano para Secretaria de Estado de Colorado el mes pasado. Después de que la oficina del Secretario de Estado le dijera que no tenía derecho a un recuento manual según la ley, Peters se puso en contacto con docenas de oficinas electorales del condado para pedirles que hicieran el suyo. Uno de ellos, dijeron las autoridades, fue del condado Mesa en violación de su liberación.

La semana pasada, los abogados de Peters convencieron a un juez de que no la enviara de vuelta a la cárcel por viajar a Nevada para hablar en una conferencia de alguaciles conservadores, una violación de los términos de su liberación, que le prohibían salir del estado sin aprobación. Pero sus abogados dijeron que ellos tenían la culpa del viaje porque no le dijeron que no viajara.