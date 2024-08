Frustración y miedo en Aurora: aviso de cierre de apartamentos deja a residentes sin saber a donde ir

AURORA, Colorado - La desesperación y la incertidumbre han invadido a los residentes de un complejo de apartamentos en Aurora tras recibir un aviso inesperado de cierre.

Este fin de semana, una organización sin fines de lucro entregó notificaciones informando a los inquilinos sobre el cierre inminente del edificio, dejando a muchos sin saber qué hacer.

"No sé qué vamos a hacer, no tenemos a dónde ir, estamos esperando a ver qué pasa", expresó un residente angustiado. "Llegó alguien y nos entregó un papel diciendo que van a cerrar esto, desde ese día no podemos dormir, comer y estamos preocupados", agregó.

La noticia cayó como un balde de agua fría para los habitantes de este complejo de apartamentos en Aurora, quienes han denunciado repetidamente las condiciones de vida inaceptables, incluyendo la falta de calefacción, moho y roedores. Ahora se enfrentan a la posibilidad de quedarse sin hogar.

"El dueño de esto se desapareció, cortaron ya lo de la basura, usted ya vio cómo está este lugar, la gente tiene miedo", comentó otro residente.

Inés Guzmán, quien lleva seis años viviendo en el complejo ubicado en el 1568 de la calle Nome en Aurora, comparte su incertidumbre. "Mi plan es quedarme aquí, vivir bajo un puente si es necesario, los sitios para rentar piden que ganemos el sueldo tres veces para poder rentar", explicó.

Además de las precarias condiciones de vida en los apartamentos, los residentes han expresado en repetidas ocasiones su preocupación por el aumento de la violencia en el área. Algunos vecinos afirman haber recibido amenazas de individuos que, según sospechan, podrían pertenecer a la organización criminal del Tren de Aragua.

Previamente, la ciudad de Aurora confirmó a Telemundo Colorad que, debido a preocupaciones de salud de varios residentes, iniciaron una inspección sistemática de vivienda en julio de 2023. Como resultado, el dueño de la propiedad enfrenta varios juicios pendientes por diversas violaciones, incluyendo una violación emitida en mayo de este año por infestación de ratones, mal olor y moho.

Telemundo ha intentado comunicarse con la organización que dejó los avisos, así como con la ciudad de Aurora, pero hasta el momento no se ha recibido respuesta de ninguno de ellos. Tampoco se ha logrado establecer comunicación con los propietarios del complejo.