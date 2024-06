Funeraria de Aurora entrega cenizas equivocadas a familia que dice estar “devastada”

AURORA, Colorado - Una funeraria de Aurora admite haber entregado a una familia en duelo las cenizas incorrectas, y ahora a la familia le preocupa que las cenizas que tienen actualmente sigan siendo incorrectas.

Jessie Lewis falleció a principios de abril y sus servicios se llevaron a cabo en la funeraria Taylor en Aurora el 29 de abril. la familia de la difunta decidió cremar sus restos, pero cuando le entregaron las cenizas se dieron cuenta que no eran las de su ser querido.

Según, la sobrina de la difunta, Phanaiya Walker "fueron a la funeraria para decirles que les llegaron las cenizas de otra persona, a lo que la administración les menciono que aun tenían los restos de Jessie Lewis".

Phanaiya Walker, es la hija adoptiva de Jessie Lewis , su prima fue la que buscó las cenizas, pero poco después recibió una llamada telefónica de la oficina del médico forense indicando que los restos de Lewis fueron entregados a ellos el 5 de unio, por lo que las cenizas que tenían en su posesión no eran las de Lewis.

La funeraria admitió haberles dado las cenizas equivocadas, pero indicaron que hicieron todo lo posible para corregir la situación. La vicepresidenta de la funeraria, Laquita Taylor, admitió la confusión.

Cuando se le preguntó cómo sucedió el error y por qué no existía un protocolo adecuado para la liberación de cenizas. Taylor dijo que no tenía esa respuesta, pero dijo que no se ocupa del lado de la cremación del negocio y que su hijo fue quien entregó las cenizas incorrectas.

La funeraria quería compensar a la familia por el dolor que esto le había causado y le ofreció $2,500.

Los familiares de la difunta aseguran estar devastados por toda la terrible experiencia y han expresado que sienten que el dinero ofrecido no fue de buena fe y no están seguros de que las cenizas que tienen actualmente sean incluso las de Jessie Lewis.

Por su parte, La funeraria dijo que esta vez están en lo cierto con la documentación adecuada.

Walker ahora planifica hacerle una prueba de ADN de las cenizas para su tranquilidad.