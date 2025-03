Gira “Fighting Oligarchy”: Sanders y AOC realizarán eventos en Denver y Greeley

DENVER, Colorado - El senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez visitarán Colorado este viernes como parte de su gira "Fighting Oligarchy: Where We Go From Here". Los eventos se llevarán a cabo en Greeley y Denver, donde los líderes progresistas buscarán movilizar apoyo contra la influencia de las grandes corporaciones en la política.

El primer evento será en el Bank of Colorado Arena en la Universidad del Norte de Colorado, con puertas abiertas desde el mediodía y discursos a la 1 p.m. Más tarde, se presentarán en Civic Center Park en Denver, donde se espera una asistencia masiva de hasta 20,000 personas. La entrada comenzará a las 4 p.m., y el evento iniciará a las 5 p.m.

Las autoridades han reforzado la seguridad ante la gran convocatoria, y la policía de Denver aseguró que monitoreará la situación en coordinación con agencias estatales y federales. Como medida de precaución, no se permitirán bolsas, carteles ni armas en los eventos.

Mientras Sanders y Ocasio-Cortez impulsan su mensaje progresista, líderes republicanos en Colorado han criticado la visita, calificándola de "teatro político" y argumentando que las políticas promovidas por ambos afectarían la economía local.

Los interesados en asistir deben registrarse previamente en los enlaces proporcionados por la organización del evento.