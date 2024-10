Guía completa: cómo votar en las elecciones presidenciales en Colorado 2024

DENVER, Colorado - Con las elecciones a la vuelta de la esquina, los votantes de Colorado deben estar atentos a varias fechas importantes. El lunes, 28 de octubre, es la primera gran fecha límite, ya que marca el último día para registrarse por correo para participar en las elecciones. Para aquellos que prefieran hacerlo en persona o en línea, tendrán hasta el martes, 5 de noviembre.

El 5 de noviembre, los votantes de al menos 70 ciudades y pueblos de Colorado evaluarán candidatos locales y/o medidas en las elecciones municipales.

De estas, solo 30 son elecciones programadas regularmente; 40 municipios llevarán a cabo elecciones especiales para que los ciudadanos voten sobre medidas en la boleta que han sido iniciadas o referidas.

Se considerarán más de 115 asuntos y preguntas municipales en todo el estado. Al menos siete municipios cancelaron sus elecciones regulares.

Registro para votar

Registro por correo: hasta el 28 de octubre.

hasta el 28 de octubre. Registro en persona o en línea: hasta el 5 de noviembre.

Si aún no estás registrado o necesitas cambiar tu afiliación de partido, tienes tiempo hasta estas fechas para realizar las modificaciones necesarias, ya sea en línea, en persona o por correo.

Votación por correo en Colorado

Todos los votantes registrados en Colorado recibirán su boleta de votación por correo de manera automática. No es necesario presentar una excusa para votar por este método, ni se requiere un notario o testigo.

Sin embargo, si es la primera vez que votas por correo, podrías necesitar una identificación. Asegúrate de que tu boleta sea recibida antes de las 7 p.m. del martes, 5 de noviembre, ya sea por correo o en persona.

Votación anticipada

La votación anticipada también es una opción para aquellos que prefieran emitir su voto antes del día de las elecciones. El primer día para votar de manera anticipada es el 4 de octubre, y tendrás hasta el 4 de noviembre para hacerlo. Se requiere identificación válida para esta opción.

Votación el día de las elecciones

El día de las elecciones es el martes, 5 de noviembre. Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. Si aún no te has registrado, puedes hacerlo el mismo día en tu lugar de votación, pero ten en cuenta que necesitarás presentar una identificación válida.

Acciones a tomar ahora:

No dejes pasar estas fechas importantes y asegúrate de que tu voz se escuche en las próximas elecciones.