Habla joven de Colorado que perdió una pierna durante ataque de un tiburón

La adolescente de Colorado que perdió su pierna derecha después de que un tiburón la mordiera mientras buceaba en Belice dice que tiene "suerte" de estar viva después de una ardua recuperación y que todavía está decidida a volver al océano.

Annabelle Carlson, de 15 años, fue atacada por dos tiburones el 6 de agosto mientras buceaba con su familia en la costa de Belice, lo que le provocó daños en las manos y la pérdida de la pierna.

Lo que siguió fueron cuatro meses de recuperación, siete cirugías, una infección bacteriana y la colocación de una prótesis de pierna.

Pero Carlson solo está agradecida por su experiencia.

"Diría que hace cuatro meses, cuando estaba en el hospital, no sabía dónde iba a estar ahora. Pero definitivamente estoy orgullosa de dónde estoy. Y estoy muy feliz con cómo va mi vida y con cómo estoy viva ahora", le dijo a Morgan Chesky de NBC.

"Realmente empiezas a darte cuenta de lo afortunada que eres cuando pasas por algo así", agregó.

El ataque se produjo cuando Carlson y su familia, todos buceadores apasionados, estaban en el atolón Lighthouse Reef en el mar Caribe.

Carlson, una buceadora experimentada con unas 20 inmersiones en su haber en los últimos tres años, dijo que estaba acostumbrada a ver tiburones bajo el agua.

Después de unos 40 minutos de buceo, en el camino de regreso a la superficie, notó que los tiburones seguían a su grupo de buceo un poco hacia arriba, lo cual era inusual.

Después de la inmersión, ella y sus hermanos querían saltar del bote para nadar en el agua. Ella fue la primera.

“En el momento en que golpeé el agua y casi un tiburón, como si viniera de debajo del bote. En ese momento estaba de frente al bote. Comenzó a atacar mis manos”, recordó.

"ME ESTABA MORDIENDO LAS MANOS"

“Me estaba mordiendo las manos. Y es un poco extraño, así que comencé a golpearlo para tratar de golpearlo y alejarlo de mí”, dijo.

Su madre, Kellie Carlson, se dio cuenta de inmediato.

“Estaba justo allí porque estaba tomando mi teléfono para tomar una foto de ellos saltando. En el momento en que tocó el agua, el tiburón la atacó y yo grité: “¡Que alguien la ayude! ¡Ayúdenla!”, dijo su madre.

Dos personas del grupo de buceo le lanzaron un salvavidas, pero “en ese momento sus manos estaban bastante destrozadas”, dijo Kellie.

“Mientras me tiraban, un segundo tiburón me muerde la pierna derecha”, recordó Annabelle.

La adolescente dijo que la experiencia se sintió como si se hubiera prolongado “por mucho tiempo”, pero en realidad duró unos 30 segundos.

“Es casi una sensación de impotencia”, explicó. “Fue duro. Daba miedo”.

“No me dolió en absoluto. Sentí una sensación de tirón, lo cual era extraño. Sentí que estaba jugando un poco al tira y afloja… Mi adrenalina era tanta que ni siquiera sentí que el segundo tiburón me atacaba la pierna”, agregó.

La gente en el bote comenzó a lanzar tanques de buceo al agua para distraer a los tiburones.

Finalmente, la subieron al bote.

“En cuanto la sacaron, supe en ese mismo momento que iba a tener que hacer todo lo posible para salvarle la vida, porque básicamente le faltaba una pierna desde la rodilla hasta el tobillo”, dijo Kellie Carlson. “Todo el tejido blando desde la rodilla hasta el tobillo había desaparecido, y sólo quedaba la tibia y el peroné”.

Los buenos samaritanos que iban en el barco, a quienes la familia describió como “ángeles de la guarda”, ataron una camisa alrededor de la pierna de Carlson a modo de torniquete para detener la hemorragia y se prepararon para el viaje en barco de una hora hasta un puesto de avanzada de la guardia costera en busca de ayuda.

Recordó que “gritaba por el dolor del torniquete. Me dolía mucho”.

Kellie Carlson dijo que su instinto maternal se activó para hacer todo lo posible por salvar la vida de su hija.

“Cuando ocurrió el ataque del tiburón, estaba en estado de shock. Y las primeras 24 horas, estaba en modo de supervivencia y tratando de salvarla y asegurándome de que todo estuviera preparado para que pudiera vivir”, dijo.

Una vez que el barco llegó al puesto de la guardia costera, el helicóptero que esperaban no estaba allí. Finalmente llegó, pero pasaron dos horas agonizantes desde el momento de la mordedura hasta la llegada al hospital en la ciudad de Belice.

“No estaba segura de que lo lograría porque estaba blanca como una sábana”, dijo Kellie.

Annabelle se sometió a una cirugía inicial que le amputó la pierna.

“Cuando me desperté de la cirugía… Mi madre tuvo que decirme que ya no tenía mi pierna… En el barco, tuve la sensación de que no sabía si… iba a estar allí o no”, dijo Annabelle.

Aproximadamente tres semanas y media después de salir de Belice, la familia fue a Miami, donde Annabelle se sometió a una cirugía adicional para revisar su amputación para que fuera más adecuada para una prótesis, y una cirugía adicional en sus manos para reparar algunos nervios y daños en los tendones.

“Creo que esta situación realmente demuestra que hay luz al final del túnel. Porque ahora tengo mi prótesis. Yo diría que estoy prosperando, ¿verdad?”, dijo Annabelle Carlson.Cortesía de Kellie Carlson

En total, se ha sometido a siete cirugías.

Después de regresar a Colorado desde Miami, Annabelle desarrolló un absceso en su pierna que terminó siendo una infección de una microbacteria de crecimiento lento contra la que ahora está luchando.

“Está luchando contra ello y tenemos esperanzas. Todas las señales apuntan a cosas buenas”, dijo su madre. “Hemos aprendido que los ataques de tiburones son poco frecuentes y las infecciones bacterianas son aún más raras. Estoy muy orgullosa de ella por su estado actual”.

A pesar de todo lo que ha soportado, la adolescente dice que se despierta todos los días con un espíritu positivo.

“Pero me despierto todos los días sintiéndome agradecida, solo porque, quiero decir, estoy aquí y puedo caminar de nuevo, tengo mucha suerte de poder hacerlo”, dijo Annabelle. “Creo que esta situación realmente demuestra que hay luz al final del túnel. Porque ahora tengo mi prótesis. Diría que estoy prosperando, ¿verdad?”.

La joven atleta dice que su lesión no la detendrá, ya que está decidida a seguir practicando deportes.

“Estoy planeando jugar lacrosse y usar mi prótesis para esquiar, con suerte”, dijo.

Y el ataque no me ha hecho temer nada más por las profundidades del océano.

“Espero poder volver al océano lo antes posible”, dijo Annabelle.

