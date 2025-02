Hallan culpable a exalguacil de Colorado por la muerte a tiros de un hombre

DENVER — Un exalguacil adjunto de Colorado fue declarado culpable el jueves de homicidio por negligencia criminal por la muerte a tiros de un hombre de 22 años en apuros que llamó al 911 en busca de ayuda después de que su automóvil se quedó atascado en una pequeña comunidad montañosa.

Los jurados declararon culpable al exalguacil del condado Clear Creek, Andrew Buen, por la muerte en junio de 2022 de Christian Glass, que atrajo la atención nacional y provocó cambios en la forma en que se capacita a los agentes para responder a las personas en crisis de salud mental en virtud de un acuerdo de $19 millones con su familia.

Buen fue acusado de asesinato en segundo grado, pero los jurados tenían la opción de condenarlo por el cargo menor de homicidio, que conlleva una pena de hasta tres años de prisión.

Mientras se leía el veredicto, Buen permaneció de pie con la cabeza gacha, flanqueado por sus abogados. Posteriormente fue puesto bajo custodia en espera de la sentencia, programada para el 14 de abril ante la jueza del Tribunal de Distrito, Catherine Cheroutes.

Según el experto en justicia penal, Philip Stinson, de la Universidad Bowling Green, las condenas por asesinato de agentes de policía por acciones realizadas mientras estaban de servicio son poco frecuentes y han ocurrido solo nueve veces en Estados Unidos en las últimas dos décadas.

El veredicto del jueves "es un resultado típico que vemos. No es raro que en estos casos un agente sea condenado por un delito menor, si es que se lo condena", dijo Stinson.

Los fiscales argumentaron que Buen intensificó innecesariamente un enfrentamiento con Glass, quien mostró signos de una crisis de salud mental y se negó a obedecer órdenes de salir de su todoterreno cerca de Silver Plume, un pequeño antiguo pueblo minero a lo largo de la Interestatal 70 en las Montañas Rocosas al oeste de Denver.

La defensa argumentó que Buen estaba legalmente justificado al dispararle a Glass, que tenía un cuchillo, para proteger a un compañero.

"El asesinato nunca fue el cargo apropiado en este caso y estamos agradecidos a todos los jurados por reconocerlo", dijo la abogada defensora Carrie Slinkard después del veredicto. Agregó que el caso tendría implicaciones para la aplicación de la ley en todo el estado.

Este fue el segundo juicio para Buen. Hace casi un año, otro jurado lo condenó por un delito menor de imprudencia temeraria, pero no pudo llegar a un acuerdo sobre el cargo de asesinato y un cargo de mala conducta oficial.

Con el apoyo de la familia de Glass, los fiscales decidieron juzgarlo nuevamente por asesinato en segundo grado.

Un segundo oficial acusado por la muerte de Glass se declaró culpable anteriormente de un delito menor. Los cargos contra otros dos oficiales de la división de juegos del estado fueron retirados en diciembre. Un juez dictaminó que no estaban cubiertos por una ley de Colorado que tipifica como delito que los oficiales no intervengan para impedir que un compañero use fuerza excesiva.

CÓMO MURIÓ CHRISTIAN GLASS

Después de que su SUV se atascara, Glass le dijo a un operador del 911 que lo estaban siguiendo. También hizo otras declaraciones que sugerían que estaba paranoico, alucinando o delirando y experimentando una crisis de salud mental, según la acusación de Buen.

Cuando Buen y otros oficiales llegaron, Glass se negó a salir. Las imágenes de video de las cámaras corporales de los oficiales mostraron a Glass haciendo formas de corazón con sus manos para los oficiales.

Los oficiales dispararon balas de perdigones y electrocutaron a Glass con un Taser, pero eso no logró que Glass saliera del auto.

Luego tomó un cuchillo que había ofrecido entregar al comienzo del encuentro y lo arrojó por una ventana trasera, que había sido rota por una bala de perdigones, hacia un oficial, según la acusación. En ese momento, Buen le disparó cinco veces.

"Señor, escúchame, Señor, escúchame", se oyó decir momentos antes de que le dispararan.

Sally Glass dijo que su hijo tenía depresión y le diagnosticaron trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Dijo que estaba "teniendo un episodio de salud mental" durante su interacción con la policía.

El acuerdo de $19 millones alcanzado en 2023 fue el más grande en la historia del estado por una muerte que involucró a la policía. El condado de Clear Creek, donde Glass recibió un disparo, acordó establecer un equipo de respuesta a crisis y que su oficina del alguacil capacitara y certificara a todos los agentes en intervención en crisis.

El estado, que tenía tres oficiales en el lugar del crimen, acordó crear un escenario de entrenamiento de realidad virtual para la Patrulla Estatal de Colorado basado en el tiroteo para enfocarse en la desescalada en situaciones estresantes que involucran a oficiales de diferentes agencias.

El programa se enfoca en alentar a los oficiales a intervenir si creen que un compañero está yendo demasiado lejos o necesita alejarse de un incidente.

"Hablen y digan algo, y detengan el ataque", dijo Simon Glass, el padre de la víctima, en una entrevista anterior. "Ninguno de ellos hizo lo que debería haber hecho esa noche, y si lo hubieran hecho, él estaría vivo".

Desde 2005 ha habido 205 casos de agentes de la ley no federales arrestados por asesinato u homicidio involuntario como resultado de tiroteos en servicio, según una base de datos compilada por Stinson y otros investigadores.

De ellos, 68 fueron condenados por un delito. Nueve fueron sentenciados por asesinato con sentencias que van desde 81 meses a cadena perpetua, con una sentencia promedio de 18 años, encontraron los investigadores. Varias decenas de casos siguen pendientes.

Las condenas por cargos graves son poco frecuentes porque los jurados son reacios a cuestionar las decisiones tomadas en fracciones de segundo por los agentes en encuentros potencialmente violentos, dijo Stinson. Eso no ha cambiado en los últimos años a pesar del mayor uso de cámaras corporales policiales y una mayor atención del público.

“Hace una década habría predicho que veríamos más condenas”, dijo Stinson. “Pero lo que estamos viendo es que la aplicación de la ley sigue siendo la misma de siempre. La policía no cambia rápidamente”.