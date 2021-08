Hallan en Colorado el cuerpo de un niño de 5 años presuntamente asesinado por el novio de su madre

Una pareja fue arrestada en Florida por la presunta muerte de un niño de 5 años cuyo cuerpo fue encontrado cerca de Fraser, Colorado, pero supuestamente el menor murió en una habitación de hotel en San Antonio, Texas el 25 de julio de 2021.

Según una declaración jurada de arresto del condado Bexar, Texas, Nickolle Aguilar de 25 años, era la madre de Domenic Aguilar-Acevedo y Daniel García de 26 años, era su padrastro.

Nickolle Aguilar dijo a las autoridades que la noche del 24 de julio cuando se hospedaban en el hotel Woodsprings Suits su novio Daniel García, arrojó al menor con tanta fuerza contra la pared que rebotó y cayó al piso, fue entonces cuando el niño comenzó a vomitar y no buscaron tratamiento médico para él, según la orden de arresto.

El niño murió al día siguiente del presunto maltrato y las autoridades dicen que el video de vigilancia muestra a García cargando un cuerpo sin vida por una escalera en el hotel en las primeras horas de la mañana del 26 de julio.

Aguilar dijo a las autoridades que ella y García condujeron a Colorado ese mismo día 26 de julio y acamparon cerca del Parque Nacional Rocky Mountain, luego dejaron el cuerpo de Domenic cerca del área donde habían acampado, según la orden.

El 16 de agosto, Sirle Maria Acevedo Cevallos, cuestionó a su hija sobre el estado de salud de su nieto y fue cuando Aguilar le contó lo que había sucedido. Después de escuchar los inquietantes detalles de la muerte de Dominic, Cevallos se comunicó con el FBI para solicitar una investigación.

Aguilar y Cevallos viajaron a Colorado el 25 de agosto para ayudar a las autoridades a localizar el cuerpo de Domenic. Fue encontrado en un profundo barranco cerca de Fraser y había estado expuesto a los elementos durante casi un mes, según la orden.

Las autoridades informaron que el niño vestía la misma ropa con la que se le vio anteriormente. La oficina del forense del condado Larimer realizó una autopsia. Los resultados finales están pendientes, pero se encontró evidencia de trauma, según la orden judicial.

Cuando los funcionarios le preguntaron a Aguilar por qué no denunció el abuso de su hijo, ella dijo que estaba "no quería perder su relación", según el documento de la declaración jurada. Y también dijo a las autoridades que ella y García no informaron la muerte de Domenic porque no querían perder la custodia de sus otros hijos.

García y Aguilar fueron arrestados en Miami y esperan ser extraditados a Texas.