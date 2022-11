Hallan sin vida a cazador desaparecido en Colorado

SAN MIGUEL, Colorado - Un cazador de 64 años fue encontrado sin vida en el condado San Miguel el fin de semana, dijeron las autoridades.

El sábado, los agentes de búsqueda y rescate del condado de San Miguel y los agentes de la oficina del alguacil del condado respondieron a un informe de un cazador desaparecido en el área de Dry Creek Basin, que se encuentra a unas cinco millas al oeste del embalse de Miramonte y el área de vida silvestre estatal de Dan Noble.

La oficina del alguacil dijo que el hombre, residente de California, había ido a cazar solo alrededor de las 3:30 p.m., del viernes. Tenía planes de regresar al atardecer a su campamento, donde lo esperaban su familia y amigos.

Sin embargo, no regresó esa noche. El grupo lo buscó pero no encontró nada. A las 5 a.m., de la mañana siguiente, llamaron al 911.

Las autoridades comenzaron a preparar la búsqueda, mientras los familiares y amigos continuaron buscando buscando al hombre desaparecido. Antes de que las autoridades llegaran al lugar, lo encontraron sin vida.

El hombre no tenía signos evidentes de trauma, dijo la oficina del alguacil. El equipo de búsqueda y rescate trasladó el cuerpo de la víctima a la oficina del forense del condado San Miguel para investigar la muerte del hombre, quien hasta el momento no ha sido identificado.