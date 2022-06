Heidi Ganahl gana las primarias republicanas de Colorado para gobernador, según Noticias AP

DENVER, Colorado - Heidi Ganahl tenía una ventaja en las primarias republicanas para gobernadora de Colorado cuando llegaron los resultados iniciales. Ganahl, fundadora de negocios y regente de la Universidad de Colorado con fuertes vínculos con el establecimiento del partido, obtuvo el 55 % de los votos primarios a las 7 p.m.

Gobernador de Colorado (R-CO) 95% reportando

The Associated Press dio como ganadora la carrera de Ganahl el martes por la noche. Se enfrentará al titular demócrata Jared Polis, que no tiene rival en las primarias, en las elecciones generales del 8 de noviembre.

Su oponente, el dueño de un bar y consultor de negocios, Greg López, obtuvo el 45 % de los votos, pero quedan miles de votos por contar.

Ganahl fue vista como el favorita desde el principio, reuniendo el apoyo de republicanos influyentes, incluido el exgobernador Bill Owens. Se presenta a sí misma como una "mamá con una misión" que controlará el crimen y la economía. Ella es la única republicana en ganar un cargo estatal en los últimos años.

El resultado final ha permanecido en duda en las últimas semanas. No hubo encuestas públicas sobre la carrera y las campañas fueron relativamente pequeñas.

Ganahl ha tratado de enfocar su campaña en el crimen y la economía, mientras evita algunas de las ideas que animan a la mayoría del Partido Republicano.

Ambos candidatos se oponen al derecho al aborto. Ganahl permitiría excepciones para el aborto relacionado con la violación, el incesto y la salud de la madre. López prohibiría el aborto prácticamente sin excepciones.