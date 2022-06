‘’Hispano robando a hispano, no se vale’’: dueño de negocio denuncia intento de robo en Aurora

AURORA, Colorado - Un residente de Aurora captó en cámara cuando le intentaron robar su maquinaria de trabajo, él se dio cuenta de lo que estaba pasando y confrontó a los sospechosos.

Héctor Deluna tiene su propio negocio de servicios para árboles y pudo recuperar su molino que dice tiene un valor mayor a los $ 20,000 a pocas cuadras de su casa luego de que los sospechosos se dieran a la fuga.

El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 a.m., del pasado miércoles cuando la esposa de Héctor notó por su ventana que se estaban llevando un triturador de árboles, que según Deluna es uno de los equipos más importantes de su negocio.

En las imágenes podemos ver como ella corre a confrontar a los sospechosos y logra verlos, pero tan pronto se dieron cuenta huyeron en una camioneta Chevrolet blanca, logrando remolcar el triturador.

Ellos describen a los sospechosos como dos hombres hispanos y dicen que escuchó cuando uno le decía al otro que corriera al auto, Deluna intentó detenerlos, pero para ese momento ya los sospechosos se habrían dado a la fuga.

Así se dieron los hechos:

‘’Mi esposa se asomó por la ventana nomas curioseando y me dice hay una troca blanca que está conectando el molino, ¿no es uno de tus trabajadores? le dije no.’’

‘’Ándale le dije a mi esposa, están robando y no tenían desgraciadamente placas en frente o permiso temporal eran dos hispanos, no sé quiénes, pero eran jóvenes y conectaron nada más las puras cadenas, no dónde va la bola y fueron arrastrando el molino y como a dos cuadras lo dejaron tirado.’’, dijo Héctor.

Ese fue el momento cuando Héctor y su esposa se dieron cuenta que estaban siendo robados en su propia casa por primera vez.

Sin embargo, el robo no es lo que más le entristece a Héctor, ‘’lo más triste es de que un hispano robando a un hispano o sea no se vale, yo tengo muchos años ejerciendo este mismo trabajo y nunca le he robado un cinco a nadie de eso depende mi familia mis trabajadores y la familia de mis trabajadores.’’

Los sospechosos se llevaron arrastrado el triturador de Héctor, pero él logró encontrarlo abandonado a dos cuadras de su casa.

‘’Me hicieron daño que me van a costar $ 2,000 o $3,000 en partes y lo bueno es que no alcanzaron a llevárselo completamente no tenían desgraciadamente placas en frente o permiso temporal.

Estudios recientes muestran que los residentes de Colorado han sido víctimas de algún tipo de robo vehicular durante el último año y según autoridades los autos que comúnmente se convierten en el objetivo de los malhechores en nuestro estado son: Chevrolet silverado, Kia, Ford, Hyundai y Honda.

Por esa razón la policía dice que el caso está actualmente inactivo a la espera de información adicional sobre los sospechosos, dicen que si no disponemos de ninguna pista sobre el robo, como por ejemplo el número de matrícula de vehículo implicado, la investigación se paraliza.

Y que por el momento lo que les recomiendan a dueños de equipos de alto valor como este es que consideren dejar el equipo atado a su vehículo, estacionarlo en la entrada de su casa detrás de otros vehículos o invertir en un candado real para su remolque

Héctor dice que él tiene el candado de seguridad, pero justo esa noche no se lo puso. ¿Mi señora me dijo no le vas a poner el candado? y le dije pero quien se lo va a robar y ándele luego me dijo ya ves.