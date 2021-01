I-25 cerrada por un tramo de 2 millas en Loveland durante la noche del lunes al martes

La I-25 cerrará a las 9 p.m. el lunes y reabrirá a las 5 a.m. del martes. El tráfico en dirección norte saldrá de la I-25 en la Salida 255 / CO 402, diríjase hacia el este hasta County Road 13, continúe hacia el norte por County Road 13 hasta la US 34 y al oeste por la US 34 hasta la rampa de entrada de la I-25 en dirección norte.

El miércoles por la noche, el puente CO 60 sobre la I-25 estará cerrado entre la medianoche y las 4 a.m. para permitir la instalación de remoción de barreras de concreto y trazado de carreteras.

El tráfico de CO 60 en dirección este y oeste se desviará hacia el norte por la I-25 hasta la CO 402 o hacia el sur por la I-25 hasta la Colorado Highway 56.

El cierre de la carretera de servicio entre CO 56 y Weld County Road 46 seguirá vigente.