ICE arresta a Jeanette Vizguerra, activista migrante y provoca indignación en la comunidad

DENVER, Colorado - La reconocida activista Jeanette Vizguerra, una de las voces más destacadas en la defensa de los derechos de los inmigrantes en Colorado, fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el lunes en el estacionamiento del Target donde trabaja, según informó su familia.

Actualmente, se encuentra en el centro de detención de ICE en Oakland St, en Aurora, sin posibilidad de comunicarse con sus seres queridos.

Vizguerra ha sido una figura clave en la lucha por la protección de los inmigrantes en Estados Unidos. En 2017, evitó su deportación refugiándose en una iglesia de Denver durante tres años, un espacio considerado seguro ante operativos de ICE. Durante ese tiempo, fundó la Metro Denver Sanctuary Coalition, una red de iglesias que ofrece resguardo a personas en riesgo de deportación.

Su detención ha generado indignación en la comunidad y movilizaciones en las afueras del centro de detención. Organizaciones como el American Friends Service Committee han denunciado que ICE actuó sin una orden de deportación válida y sin notificar a su equipo legal. Su familia, en un comunicado, expresó su desconcierto ante la detención, asegurando que su situación legal no ha cambiado y exigiendo su liberación inmediata.

Líderes políticos también han alzado la voz. El senador Michael Bennet calificó la detención como una acción preocupante y pidió a ICE garantizar el debido proceso.

Las protestas continúan en Aurora, con manifestantes exigiendo justicia para Vizguerra y una revisión inmediata de su caso. Su familia y organizaciones aliadas han iniciado una campaña para recaudar fondos con el objetivo de cubrir los costos legales y garantizar su pronta liberación.

Comunicado de Prensa

Jeanette Vizguerra, líder comunitaria y madre de Colorado, ha liderado la lucha contra su propia deportación desde 2009. Es madre de cuatro hijos, una residente permanente y tres hijos ciudadanos estadounidenses. Su activismo la ha posicionado como una figura importante en la defensa de los inmigrantes en el estado.

El lunes 17 de marzo de 2025, ICE actuó sin una orden de deportación válida y sin notificar a la Sra. Vizguerra ni a sus abogados. ICE la detuvo de forma repentina y la trasladó rápidamente al centro de detención del grupo GEO, una instalación privada con fines de lucro. Los abogados de Vizguerra rápidamente señalaron graves errores legales y preocupaciones sobre la violación de sus derechos al debido proceso, lo que motivó que el lunes presentaran una moción de habeas corpus ante el tribunal de distrito.

En las primeras horas del martes, se observó que personas estaban siendo subidas a autobuses en la instalación del grupo GEO. Los autobuses se dirigieron al aeropuerto, pero aún no se ha confirmado la ubicación de las personas detenidas. ICE no ha dado detalles sobre el paradero de Vizguerra, y un miembro del personal dentro de GEO indicó que ella ya no se encontraba allí.

A las 8:00 a.m., el equipo legal comenzó a presentar la moción de habeas corpus ante el tribunal de distrito para impugnar su detención ilegal por parte de ICE.

A las 9:46 a.m., la familia de Jeanette recibió una llamada de ella, confirmando que aún estaba en el centro de detención del GEO. "Nos sentimos aliviados de saber que nuestra mamá sigue dentro de la instalación de detención y agradecemos que se hayan restablecido sus llamadas. Esperamos que ICE trabaje con su abogada para liberarla de inmediato. Ella agradece a todos los que pasaron la noche en vigilia con nosotros", comentó su familia.

La Sra. Vizguerra pudo llamar brevemente a su hija el 17 de marzo antes de que la instalación cortara el acceso telefónico por razones desconocidas. Preocupados por su seguridad, su familia organizó una vigilia nocturna fuera del centro GEO desde el lunes hasta el martes con la participación de decenas de miembros de la comunidad. Los participantes entonaron canciones, tocaron tambores, cantaron consignas, encendieron velas y contactaron a la prensa y oficinas congresionales. Ahora, hacen un llamado a la comunidad para centrar sus esfuerzos en compartir la historia de Jeanette y exigir su liberación. Petición aquí.

Además, la familia hace un llamado a la comunidad para asistir a la manifestación programada para el 19 de marzo en apoyo a Mahmoud Khalil y Lequaa Kordia, quienes también han sido blanco de represalias por alzar la voz. La manifestación se llevará a cabo a las 3:30 p.m. en el campus de Auraria.