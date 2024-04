Inicia juicio por polémico arresto de un hombre negro en Aurora

AURORA, Colorado - Un oficial de policía de Colorado será juzgado por sus acciones en el arresto de un hombre negro en 2021, incluido golpear repetidamente al hombre con un arma, según imágenes de la cámara corporal y documentos judiciales.

El violento arresto en el suburbio de Aurora en Denver ha llevado al exoficial, John Haubert, a juicio por agresión y otros cargos y se esperan declaraciones iniciales el martes. El juicio sigue a las condenas del año pasado de un oficial de policía y dos paramédicos del departamento de bomberos de la ciudad por la muerte en 2019 de Elijah McClain, a quien la policía le puso un cuello antes de que los paramédicos le inyectaran el sedante ketamina.

El abogado de Haubert, Reid Elkus, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre las acusaciones, pero dijo en una audiencia judicial reciente que la policía se apresuró a investigar y acusar a Haubert. Haubert, que dimitió, se declaró inocente.

Su arresto de Kyle Vinson en julio de 2021 renovó la ira por la mala conducta del departamento de policía de la ciudad. La entonces jefa del departamento, Vanessa Wilson, que había prometido intentar restablecer la confianza, anunció el arresto de Haubert cuatro días después y calificó el manejo del arresto de Vinson como un “acto muy despreciable”.

Haubert también mantuvo su mano alrededor del cuello de Vinson durante unos 39 segundos, según la declaración jurada de arresto de Haubert, que se refería a Haubert como "estrangulador" a Vinson.

Vinson fue llevado a un hospital por ronchas y un corte en la cabeza que requirió seis puntos, dijo la policía.

Vinson estaba con otros dos hombres sentados bajo unos árboles cuando la policía respondió a un informe de invasión en un estacionamiento. Dos de los hombres escaparon de la policía, pero a Vinson se le ordenó que se pusiera boca abajo y extendiera las manos. Él cumplió, pero protestó repetidamente, diciendo que no había hecho nada malo y que la policía no tenía una orden judicial. La policía dijo que había una orden de arresto contra él por violación de la libertad condicional.

En 2021, Vinson le dijo a The Associated Press que era un veterano del ejército sin hogar que intentaba tomar un descanso del calor del mediodía cuando se acercó la policía. Cuando el arresto se volvió violento, dijo que pensó en no poder volver a ver a su hermano ni a sus amigos, andar en bicicleta o comer nunca más.

Vinson dijo que trató de cumplir las órdenes de los oficiales lo mejor que pudo y controlar sus emociones para que no lo mataran, y destacó las muertes de George Floyd y McClain.

“Si alguien no hubiera cumplido siquiera un poquito, podría haber perdido la vida”, dijo.

Otra exagente, Francine Martínez, fue declarada culpable de no intervenir para detener a Haubert, un delito menor creado por legisladores estatales como parte de una ley de reforma policial aprobada poco después del asesinato de Floyd en Minneapolis en 2020. Fue sentenciada a seis meses de arresto domiciliario.