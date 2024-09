Inicia selección de jurado en jucio contra el atacante de supermercado en Boulder

DENVER, Colorado - El hombre acusado de matar a 10 personas en un supermercado de Boulder en 2021 irá a juicio esta semana.

Nadie discute que Ahmad Al Aliwi Alissa abrió fuego en la tienda de la ciudad universitaria de Boulder, incluidos sus abogados. Pero más de tres años después del ataque, las autoridades no han señalado un motivo por el cual pasó por alto el supermercado cerca de su casa en un suburbio de Denver y condujo hasta Boulder para lanzar su ataque.

Le han diagnosticado esquizofrenia y se ha declarado inocente por motivos de locura.

El martes se interrogaba a los posibles miembros del jurado. Se esperan declaraciones de apertura más adelante en la semana.

Ahmad Al Aliwi Alissa, que entonces tenía 21 años, se entregó después de que un oficial de policía le disparara en la pierna en la tienda, salió vestido solo con ropa interior y pidió repetidamente a los agentes que llamaran a su madre. Sus abogados no cuestionan que él fuera el tirador.

Alissa está acusada de 10 cargos de asesinato en primer grado, 15 cargos de intento de asesinato y otros delitos, incluido el hecho de tener seis cargadores de municiones de alta capacidad prohibidos en Colorado después de tiroteos masivos anteriores.

Lo más parecido a un posible motivo revelado hasta ahora fue cuando un evaluador de salud mental testificó durante una audiencia de competencia el año pasado que Alissa dijo que compró armas de fuego para llevar a cabo un tiroteo masivo y sugirió que quería que la policía lo matara.

Robert Olds, cuya sobrina Rikki Olds, de 25 años, era la gerente del supermercado y fue asesinada a tiros a quemarropa cerca de la entrada, planea sentarse en su lugar habitual en la primera fila durante todo el juicio. A veces ha deseado que Alissa hubiera muerto en el ataque. Pero tiene la esperanza de saber algún día por qué su sobrina, conocida por su sentido del humor y personalidad extrovertida, y los demás fueron asesinados. Tiene menos esperanzas de eso, pero está seguro de que Alissa sabía lo que estaba haciendo.

"Espero que vaya a prisión por el resto de su vida, y luego cumpla la pena real cuando tenga que encontrarse con Dios y responder por matar a 10 personas", dijo.

Se espera que el juicio se centre en gran medida en el estado mental de Alissa en el momento del tiroteo. Le diagnosticaron esquizofrenia y se declaró inocente por demencia. Sus abogados argumentan que debería ser absuelto porque su enfermedad mental le impedía distinguir el bien del mal.

La defensa argumentó en un expediente judicial que sus familiares dijeron que creía irracionalmente que el FBI lo estaba siguiendo y que hablaba consigo mismo como si estuviera hablando con alguien que no estaba allí. Sin embargo, los fiscales señalan que Alissa nunca antes había sido tratado por una enfermedad mental y podía trabajar hasta 60 horas a la semana antes del tiroteo, algo que, según dicen, no habría sido posible para alguien con una enfermedad mental grave.

El juicio de Alissa se retrasó porque los expertos descubrieron repetidamente que no era capaz de comprender los procedimientos legales y ayudar en su defensa. Pero después de que Alissa mejoró tras ser medicada a la fuerza, la jueza Ingrid Bakke dictaminó en octubre que era mentalmente competente, lo que permitió que se reanudaran los procedimientos.

Los fiscales tendrán la carga de demostrar que estaba cuerdo, intentando demostrarle a Alissa que sabía lo que estaba haciendo y que tenía la intención de matar gente en la tienda.

Las autoridades no han explicado por qué Alissa pasó por alto un King Soopers cerca de su casa en el suburbio de Arvada en Denver y condujo unas 15 millas hasta la tienda de la cadena en Boulder, una ciudad que nunca había visitado antes del tiroteo, según la defensa.

Los fiscales han presentado pruebas de que, en los meses previos al tiroteo, Alissa había investigado cosas como cómo moverse y disparar con un rifle de asalto y qué tipos de balas son las más mortíferas. Un documento judicial señaló sin dar más detalles que buscó información sobre los “ataques a la Iglesia de Cristo”, una aparente referencia a los ataques a tiros transmitidos en vivo por un nacionalista blanco en dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, que mataron a 51 personas en 2019.

Alissa emigró de Siria con su familia cuando era pequeño. Vivía con su familia en Arvada, donde eran dueños de un restaurante.

El único problema conocido que tuvo Alissa antes del tiroteo fue un incidente en la escuela secundaria en 2018 cuando fue declarado culpable de agredir a un compañero de estudios, según documentos policiales. Un ex compañero de clase también le dijo a The Associated Press que Alissa fue expulsado del equipo de lucha después de gritar que mataría a todos después de perder en un partido de práctica.

Una cuñada que vivía en la casa de Alissa le dijo a la policía que él había estado jugando con lo que ella pensó que era una “ametralladora” dos días antes del tiroteo antes de que dos familiares se la llevaran, según documentos judiciales.

Varios de los familiares de Alissa figuran como posibles testigos de la defensa durante el juicio.

Ambas partes confiarán en expertos para que testifiquen sobre su cordura, posiblemente incluyendo videos de sus entrevistas con Alissa, dijo la abogada defensora Karen Steinhauser, exfiscal y profesora de derecho de la Universidad de Denver.

Si los jurados no creen que Alissa estaba legalmente loca, también podrían considerar si su enfermedad mental le impidió actuar con deliberación e intención y declararlo culpable de asesinato en segundo grado, dijo.

Una evaluación de cordura realizada por expertos en el hospital psiquiátrico estatal encontró que Alissa estaba legalmente cuerdo en el momento del ataque, según detalles proporcionados por la defensa en una audiencia judicial esta primavera. Según la defensa, los evaluadores descubrieron que el ataque no habría ocurrido si no fuera por la enfermedad mental de Alissa que no fue tratada, que según el abogado Sam Dunn era esquizofrenia que incluía “alucinaciones auditivas”.

Olds dijo que se está preparando para conocer más detalles horribles sobre el tiroteo, incluido un video de vigilancia que nunca antes se había mostrado en público.

Pero dijo que dejar atrás el juicio lo ayudará a él y a muchas de las familias a llorar finalmente lo que han perdido, dijo.

“No existe tal cosa como seguir adelante. Es encontrar otras formas de vivir sin el ser querido”, dijo.