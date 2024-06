Investigan tiroteo involucrando policía de Denver

El Departamento de Policía de Denver está investigando un tiroteo en el que se vio implicado un agente la madrugada del lunes.

El tiroteo ocurrió en el área de 48th Avenue y Jackson Street.

Los conductores pueden esperar retrasos en la zona y se les pide que busquen rutas alternativas.

