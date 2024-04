Investigan una supuesta pelea entre un aficionado y el hermano de Nikola Jokic después de la victoria ante Los Lakers

DENVER, Colorado - La NBA y la policía de Denver están investigando un incidente en el que un hombre, supuestamente uno de los hermanos de la estrella de los Denver Nuggets, Nikola Jokic, fue visto golpeando a un fan después de la victoria del equipo por 101-99 sobre Los Angeles Lakers en la NBA. playoffs.

En videos compartidos por TMZ y otros medios, se ve al hombre trepando por los asientos para enfrentarse a otra persona en el Ball Arena, quien luego le da un puñetazo en la cara. TMZ dijo que el altercado ocurrió el lunes por la noche, justo después de que los Nuggets completaran su remontada de un déficit de 20 puntos para tomar una ventaja de 2-0 en la serie de primera ronda.

Un portavoz de la NBA dijo el martes que la liga está investigando el asunto.

La unidad de relaciones con los medios de la policía de Denver dijo en un correo electrónico enviado a The Associated Press que está investigando el incidente, pero dijo que no fue reportado a la policía de Denver en el estadio ni después del juego.

"En este momento, nadie se ha presentado como víctima de este incidente", decía el correo electrónico. "El Departamento está investigando este incidente, está trabajando activamente para identificar a la persona que fue golpeada en el video y alienta a cualquiera que haya sido golpeado". involucrado o presenciado esto de primera mano para comunicarse con el Departamento de Policía de Denver”.