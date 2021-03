Kamala Harris llega a Colorado para reunirse con propietarios de pequeñas empresas

La vicepresidenta Kamala Harris planea reunirse con propietarios de pequeñas empresas en Denver el martes mientras los funcionarios de la administración de Biden se desplazan por todo el país para promover el paquete masivo de ayuda contra el COVID-19.

Harris y su esposo, el segundo caballero Doug Emhoff, se encuentran entre los funcionarios que iniciaron la gira "Help is Here" para promocionar los beneficios del proyecto de ley de $ 1.9 billones con una parada el lunes en Las Vegas, donde el vicepresidente visitó un sitio de vacunación y una escuela culinaria, informó The Associated Press.

Emhoff, un abogado de la industria del entretenimiento planeaba visitar una organización de ayuda alimentaria en Las Vegas y participar en una sesión de escucha con los socios de la operación el lunes, antes de que la pareja partiera en Air Force Two hacia Los Ángeles, informó AP.

Kamala Harris y el segundo caballero Doug Emhoff planean reunirse con propietarios de pequeñas empresas en Denver el martes por la tarde.

Después de la parada de Denver, Emhoff planea hacer una pausa para un viaje a Albuquerque, N.M., para visitar una escuela, informó AP.