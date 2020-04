King Soopers y SEOC ofrecen pruebas gratis para COVID-19

King Soopers anunció una asociación con el Centro de Operaciones de Emergencia del Estado de Colorado (SEOC) para realizar pruebas COVID-19 gratuitas.

La primera prueba será en el campus de Auraria en Denver, del 28 al 29 de abril y se requiere estar registrado.

Para registrarse puede hacerlo en krogerhealth.com/covidtesting o llamando al 1-888-852-2567, seleccionar la opción 1, luego la opción 3.

El horario para estas pruebas será de 10 a.m. a 4 p.m. en el estacionamiento de Fifth Street del campus de Auraria, 650 Walnut St, Denver, CO 80204.

"La visión de King Soopers es ayudar a las personas a vivir vidas más saludables, y nunca ha sido más importante ya que ayudamos a expandir las pruebas en Colorado", dijo Steve Burnham, presidente de King Soopers.

Para la prueba, los pacientes permanecen en sus automóviles durante todo el proceso. Los servicios de prueba se brindan sin costo a través de varias asociaciones, incluso con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU, ETrueNorth y Gravity Diagnostics.

Los resultados de la prueba se tiene en un periodo aproximado de 48 horas.