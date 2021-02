La corte de Colorado ordena una nueva sentencia para Krystal Lee encarcelada por el asesinato de Kelsey Berreth

Una corte de apelaciones de Colorado ordenó el jueves una nueva sentencia para una mujer de Idaho encarcelada en relación con el asesinato de Kelsey Berreth, quien fue asesinada por su prometido en su condominio de Woodland Park el Día de Acción de Gracias en 2018.

Krystal Lee Kenney, de 34 años, aceptó un acuerdo con la fiscalía tras ser acusada de conspirar para matar a Berreth y de limpiar el lugar del crimen. Se declaró culpable de alterar pruebas físicas y admitió que trasladó el teléfono celular de Berreth desde Colorado a Idaho y se deshizo de él a pedido de Patrick Frazee.

Kenney tenía una relación íntima con Frazee, el hombre que fue condenado en noviembre de 2019 por matar a Berreth, de 29 años.

Kenney perdió en corte un intento de libertad condicional el año pasado y su abogado ha argumentado que su sentencia fue demasiado larga. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Colorado estuvo de acuerdo y ordenó que el caso fuera devuelto al juez de la Corte del 4º Distrito Judicial Scott Sells para una nueva sentencia. El juez de apelaciones Neeti Pawar redactó la opinión. Los jueces David Richman y Lino Lipinsky estuvieron de acuerdo.

"Está cumpliendo una sentencia inconstitucional", dijo su abogado, Dru Nielsen, a The Colorado Sun. “El juez no podía condenarla hasta tres años. No hay base para agravamiento".

La sentencia original de Kenney ha sido anulada porque, según el fallo del tribunal de apelaciones del jueves, "el tribunal de distrito la sentenció por error fuera del plazo máximo". Kenney está detenida en el Centro Correccional de Mujeres de Denver.

Kenney, una exenfermera, recibió la sentencia máxima de tres años de prisión el 27 de enero de 2020, seguida de un año de libertad condicional obligatoria. Hasta ahora ha cumplido 13 meses de ese período de tres años. El máximo, sin los agravantes, es ahora de 18 meses.

Kenney se disculpó con la familia de Berreth en su sentencia el año pasado.

“Sé que decir que lo siento no es suficiente. Ni siquiera sé cuál sería la palabra correcta para describir el remordimiento que siento”, dijo. “Lamento que Kaylee no tenga a su madre biológica… y lamento a todos los que se han visto afectados por esta horrible tragedia. Lamento no haber podido salvar a Kelsey".

Kaylee Berreth es la hija de Kelsey Berreth que ahora tiene 3 años y que tuvo con Frazee. Kaylee ahora está bajo la custodia de los padres de Berreth.

Kenney tuvo una relación romántica intermitente con Frazee. Kenney fue un testigo clave en el caso, volando a Colorado desde su casa en Idaho para revelar a los investigadores lo que le sucedió a Berreth. Los fiscales dijeron que Kenney los ayudó a resolver el caso, mostrando a los investigadores dónde se escondió el cuerpo de Berreth y luego se quemó en la propiedad de Frazee en Flourissant, Colorado.

Kenney dijo que visitó Colorado tres veces ante la insistencia de Frazee de ayudar a matar a Berreth, pero testificó que no podía seguir adelante con el crimen. Ella testificó que Frazee mató a Berreth con un bate de béisbol.

Frazee está cumpliendo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 156 años.

La secretaria de la corte del condado de Teller, Sheila Griffin, dijo que no se ha fijado la fecha de la nueva sentencia de Kenney y que no se sabe si aparecerá en persona o por video.