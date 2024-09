La estrella de los Rockies, Charlie Blackmon anuncia su retiro del béisbol

DENVER, Colorado - El cuatro veces All-Star Charlie Blackmon se retirará al final de la temporada después de pasar toda su carrera en las Grandes Ligas con los Rockies de Colorado.

El jardinero conocido por su espesa barba anunció su decisión el lunes. Los Rockies celebrarán a Blackmon durante su última serie en casa esta semana y le rendirán un homenaje antes del final de la temporada el domingo contra los Dodgers de Los Ángeles.

Blackmon pasó 14 temporadas con el equipo y es el líder de todos los tiempos de la franquicia en triples (67). También es segundo en juegos jugados (1,618), carreras anotadas (991), hits (1,797), dobles (333), hits de extrabase (626) y bases totales (2,942). Blackmon ganó un título de bateo de la Liga Nacional en 2017 con un promedio de .331.

En una publicación en Instagram, Blackmon escribió: “De niño juegas el juego porque lo amas, como si nada más importara. “Sigo jugando de esa manera, pero ya no me siento como un niño. Mi perspectiva ha cambiado. He tenido la suerte de poder llamar a la ciudad de Denver y a los Colorado Rockies mi hogar de béisbol durante toda mi carrera. Estoy agradecido por el apoyo de esta organización, de mis compañeros de equipo y, sobre todo, de los fanáticos de los Rockies. Elijo un nuevo camino con un corazón agradecido y con los recuerdos de mi carrera”.

Blackmon fue seleccionado por los Rockies en la segunda ronda del draft de 2008, procedente de Georgia Tech. Hizo su debut en las Grandes Ligas el 7 de junio de 2011, contra San Diego.

Blackmon, de 38 años, tiene un promedio de bateo de .292 con 226 jonrones y 148 bases robadas antes de sus últimos juegos. También fue dos veces Bate de Plata.

“Cuando Charlie me contó sus planes de retirarse me emocioné un poco, como estoy seguro de que muchos fanáticos lo harán cuando vean la noticia de que uno de los mejores Rockies de todos los tiempos ya no estará en el campo”, dijo el dueño de los Rockies, Dick Monfort, en un comunicado. “La pasión y la dedicación de Charlie al juego del béisbol, a esta organización y a nuestros grandes fanáticos se exhibieron todos los días y no puedo agradecerle lo suficiente por poner su corazón en cada juego y cada turno al bate durante el transcurso de sus 14 años aquí. Charlie es un Rockie hasta la médula”.

Blackmon cerró su publicación de Instagram escribiendo: “Saltaré esa valla, encurtiré a la bestia y abrazaré la siguiente fase de mi vida”.