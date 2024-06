Lista de eventos para celebrar el día del padre en Colorado

DENVER, Colorado - Este domingo 16 de junio se celebra el día del padre en Los Estados Unidos y varias organizaciones realizaran eventos sociales para celebrar a papá.

Esta es la lista de algunos eventos:

Pop-up del Día del Padre de Felicidad y Dulces

CUÁNDO: 15 de junio de 2024

DÓNDE: Mercado de fabricantes de Park Meadows, Lone Tree

El mercado local para el Día del Padre

CUÁNDO: 15 y 16 de junio de 2024

DÓNDE: Cervecería Ratio

Té de la tarde del día del padre de papá e hija

CUÁNDO: 16 de junio de 2024

DÓNDE: El Brown Palace Hotel & Spa by Marriott

Entrada libre para papá en Wings Over the Rockies

CUÁNDO: 16 de junio de 2024

DÓNDE: Wings Over the Rockies

Celebración del día del padre

CUÁNDO: 16 de junio de 2024

DÓNDE: BARBOX en Aspen Grove Center, Littleton

Bingo de botellas del día del padre

CUÁNDO: 16 de junio de 2024

DÓNDE: WestFax Brewing Co., Lakewood