Los 10 lugares encantados más inquietantes en Denver

DENVER- Nuestra ciudad, fundada en 1859, cuenta con más de 150 años de leyendas e historias de fantasmas. Vaqueros, viajeros y personas de todas las estirpes han vivido y muerto en Denver, y algunos, al parecer, se han quedado atascados entre la luz al final del túnel y el más allá y presuntamente pasan la eternidad arrastrando cadenas, aullando sin motivo en medio de la noche, y haciéndoles cosquillas en los pies a quienes osan pisar los suelos encantados de los 10 lugares que presentamos a continuación.



I. The Oxford Hotel

1600 17th St. Denver CO 80202

Son muchos los acontecimientos espeluznantes que han sucedido al interior de este hotel en sus 123 años de historia. En el año de 1898, una huésped de la habitación 320 se suicidó después de asesinar a su amante. Según la leyenda, huéspedes solteros a través de los años han reportado sentir una presencia femenina invadir su habitación, antes que les arranquen las sábanas de la cama.

En el bar, los empleados señalan que han visto a un hombre vestido de cartero pedir un trago antes de platicar sobre unos niños que necesitan regalos. Dicen que apenas se distraen el hombre desaparece, sin haber tocado su cerveza…. en los años 1930, un cartero desapareció en el invierno, y su cuerpo no fue hallado sino hasta la siguiente primavera.

II. Brown Palace Hotel and Spa

321 17th St. Denver, CO 80202

Las puertas de este hotel abrieron en 1892, y desde entonces numerosas personas dicen que les encienden y les apagan las luces en su habitación. Otra aterradora leyenda dice que el tapete está vivo, y repta bajo los pies de los huéspedes. Como si fuera poco, hay quién ha visto sombras y siluetas de adultos aparecer en los pasillos.

III. The Buckhorn Exchange

1000 Osage St. Denver, CO 80204

The Buckhorn Exchange es el restaurant más antiguo en Denver, abrió sus puertas en 1893. Es tan antiguo que es dueño de la primera licencia para vender alcohol emitida en el estado de Colorado. Muchas personas dicen haber escuchado voces, y haber visto mesas moverse por si solas, y atribuyen los fantasmagóricos hechos a todos los mineros y vaqueros que han muerto cerca del lugar en los últimos cien años.

IV. Croke-Patterson Mansion

420 E. 11th Ave. Denver, CO 80203

Esta es tal vez la mansión más embrujada de todo Denver, hasta sus orígenes son misteriosos e inquietantes. La mansión Croke-Patterson fue construida por Thomas Croke en 1890; se rumorea que entró en el edificio de una sola vez y salió pálido y aterrorizado por "algo" en el hogar que lo espantó. Nunca regresó. Dos años más tarde, la mansión fue vendida a Thomas Patterson, director del Rocky Mountain News. En la década de 1970, un par de perros Doberman fueron aparecieron muertos en la acera, después de haber saltado desde la ventana del tercer piso. Se dice que una niña que está enterrada en el sótano es la culpable: quería jugar con los perritos desde el más allá. También se dice que el propio Thomas Patterson se ha aparecido en el patio.

V. Cheesman Park

1599 E. 8th Ave. Denver, CO 80218





El parque Cheeseman, solía ser el cementerio Denver City. En 1890, se decidió que se convertiría en lo que hoy conocemos como el Congrss Park y el Cheeseman Park, y se les dio a las familias de aquellos enterrados en el lugar 90 días para mover los restos de sus seres queridos. Sin embargo no todos pudieron hacerlo, y la ciudad removió con mucha prisa y poco cuidado miles de cuerpos, para dar inicio a la construcción de los parques. Se estima que aún hay unos 2,000 cuerpos reposando bajo los pies de las personas que juegan voleibol en el parque.

VI. The Stanley Hotel

335 E. Wonderview Ave, Estes Park, CO 80517

F.O Stanley llegó a Estes Park en 1903 usando el mismo auto a vapor que lo hizo famoso. La ciudad tenía poco turismo, de modo que Stanley se dio a la tarea de empujar la economía local; construyó la primera planta de energía, así como el hotel Stanley, que ha aparecido en numerosos programas de televisión, porque hasta las tejas del techo están embrujadas. Dicen que en el cuarto piso se escuchan niños kjugar en medio de la noche, incluso cuando el hotel está desocupado.

VII. The Molly Brown House

1340 Pennsylvania St. Denver, CO 80203

Cuenta la leyenda que durante la noche, este hogar lo merodean no solo los espíritus de la pareja Brown, sobrevivientes del Titanic, sino también el alma de algún chistosito transparente que le gusta tocar algunas teclas del piano, pero no una melodía completa.



VIII. Dora Moore K-8 School

846 Corona St, Denver, CO 80218

Son varias las personas que dicen haber visto apariciones en la escuela Dora Moore, en específico a una señora con el cabello recogido y un vestido largo que pasea por la escalera principal, y en el auditorio ubicado en el tercer piso.

IX. Lumber Baron Inn

2555 W. 37th Ave.

Denver, CO 80211

En 1890, John. Mouat erigió su mansión tras haber construido más de 200 edificios en la ciudad de Denver. A través de los años, la mansión pasó por muchas manos, eventualmente resultando abandonada a principios de 1970. Según se informa, una niña de 17 años de edad que escapó de su casa, fue brutalmente asesinada dentro de la mansión. Poco tiempo después, una joven de 18 años de edad, entró buscando a la primera chica y también fue asesinada.

X. Aeropuerto Internacional de Denver

8500 Peña Blvd, Denver, CO 80249

Hay quienes aseguran que el aeropuerto internacional de Denver (DIA, por sus siglas en inglés) es el cuartel general del grupo ‘Illuminati.’ Otros juran que desde el aeropuerto se efectúan comunicaciones interplanetarias con extraterrestres y los más paranoicos señalan que es el hogar de los ‘reptilians’ o gente lagarto. Visita este enlace para participar por una oportunidad de comprobarlo por ti mismo.