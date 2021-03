Madre de Peyton: ”lo único que los tumores no le han quitado es su mente”

Peyton nació con una rara enfermedad llamada neurofibromatosis, que hace que los tumores crezcan en los nervios del cuerpo. Está legalmente ciego por los tumores en sus nervios ópticos y ha perdido la capacidad de caminar después de que se descubrió un tumor en su tronco cerebral en 2015.

La madre de Peyton dijo que “lo único que los tumores no le han quitado es su mente. Aunque está esencialmente 'atrapado' en un cuerpo que no coopera, su mente está completamente comprometida y no se ve afectada por la brutalidad de los tumores".

Todo esto es suficiente para poner a prueba el impulso de cualquier individuo, y si bien es parte de la vida de Peyton, no es lo que hace que el joven sea tan especial. Es la determinación y el impulso de Peyton lo que lo distingue de sus compañeros.

Peyton es un emprendedor que dirige un puesto de limonada de gran éxito que ha recaudado casi 20,000 dólares para organizaciones benéficas, incluido el Centro de animales de Dumb Friends League San Luis Valley.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuando se le preguntó sobre Peyton, su madre Sheila dijo: “Para la mayoría, perder tanta independencia podría tener un efecto devastador en la mente y el espíritu. Sin embargo, para Peyton, a través de todos estos desafíos y más, su espíritu y su alma permanecen imperturbables ".

Además de su puesto de limonada, Peyton comenzó un negocio haciendo tarjetas de felicitación y, con la ayuda de su madre, escribe mensajes únicos en estas tarjetas usando braille. Ha nombrado a la empresa ‘’Inspirational Notes’’, y por cada tarjeta vendida, Peyton dona $ 1 a la caridad.

Peyton estará en la gran inauguración del Dumb Friends League San Luis Valley Animal Center el 25 de marzo a la 1 p.m., para cumplir con las pautas de salud y seguridad, organizaremos el evento como un Facebook Live en la página de Facebook de la Dumb Friends League.

Peyton ofrecerá ventas en su puesto de limonada y donará las ganancias al refugio. Para lograr un impacto aún más significativo, nos gustaría invitar a nuestra comunidad a ayudar a Peyton a recaudar fondos mediante una donación aquí.

“Peyton Sanchez es un modelo a seguir para todos los adolescentes”, dijo Jennifer Thomas, Gerente de Refugio del Centro de Animales del Valle de San Luis. “Su determinación y compasión por todos los seres vivos es algo por lo que todos debemos luchar todos los días. Hace del mundo un lugar mejor ".

“Estamos muy agradecidos de que Peyton haya elegido a la Liga como una de sus organizaciones benéficas. Su espíritu generoso y determinación inspiran a nuestro personal y voluntarios”, dijo Laurie Peterson, vicepresidenta de desarrollo y marketing. “Son historias como estas las que hacen posible el trabajo que hacemos”.