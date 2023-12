MÁS ALLÁ DE LOS PRONOMBRES

Ni niño, ni niña: Bryan a sus siete años se identifica como no binario

Desde una edad temprana, Bryan compartió con su familia su identidad única.

La experiencia de aceptación y comprensión de la identidad de género es un tema crucial en la sociedad. Muchos padres enfrentan desafíos significativos al recibir la noticia de que un hijo se identifica como no binario.

Sin embargo, es fundamental destacar que, según los informes, casi dos millones de personas en Estados Unidos se identifican como no binarias.

Una de estas personas es Bryan, de siete años, quien desde una edad temprana compartió con su familia su identidad única. Desde su experimento de ciencia con su papá cuando era bebé, hasta sus travesías exploratorias en la identidad de género, la historia de Bryan es un testimonio de autenticidad.

Ilse Flores, madre de Bryan, compartió cómo, desde los tres años, su hijo se identificaba como un "niño mágico" que podía convertirse en una niña. La familia comenzó a prestar atención a sus preferencias en la vestimenta, y Bryan expresaba su deseo de ser una niña desde muy joven.

Ahora, a los siete años, Bryan disfruta jugando con su hermana y ha experimentado cambios en su identificación de género, incluso cambiando su nombre en casa. Víctor Flores, su padre, explica que Bryan se identifica como no binario. Esto significa que no se identifica ni como niño ni como niña.

El relato de Bryan refleja una realidad más amplia: según el censo, una de cada cuatro personas en la comunidad LGBTQ+ en Estados Unidos se identifica como no binaria.

Sandra Zapata, quien se especializa en este tema, destaca cómo las expectativas tradicionales de género a menudo no coinciden con la identidad de una persona.

Bryan, al expresar sus aspiraciones de desempeñarse en la medicina veterinaria, desafía las normas preconcebidas, mostrando que los sueños y talentos no tienen género.

Sin embargo, los padres de Bryan admiten que aceptar y comprender su identidad no fue fácil. Y es que, según cuentan, enfrentaron incluso a sus propios prejuicios en el proceso.

La familia, de fe católica, también se cuestiona cómo la iglesia percibirá a Bryan, considerando los versículos bíblicos que hablan de la creación de hombres y mujeres.

A pesar de los desafíos, los padres de Bryan reconocen la existencia de personas no binarias y buscan comprender y apoyar a su criatura.

No binario: la historia de quien no se siente niño tampoco niña

La historia de Bryan también destaca las dificultades que enfrentan algunos niños no binarios en la escuela, como el acoso y la falta de comprensión.

En una sociedad que a menudo se aferra a las nociones tradicionales de género, algunos individuos desafían las etiquetas preestablecidas. Este es el caso de Bryan, un niño que se identifica como persona no binaria. Sin embargo, este viaje hacia la autenticidad presenta desafíos, especialmente cuando se trata de situaciones cotidianas, como la elección de baños en la escuela.

Bryan, junto con su hermanita, experimenta una infancia llena de amor en su hogar al norte de Colorado. Sus padres, Ilse Flores y Víctor Flores, han sido fundamentales en el proceso de aceptación y apoyo hacia la identidad de género de Bryan.

La familia reconoce que el mayor temor radica en el posible acoso que Bryan podría enfrentar debido a su identidad de género. Los padres, conscientes de las estadísticas que muestran una mayor tasa de suicidios entre niños de la comunidad LGBTQ+, están comprometidos a brindar un entorno seguro y de comprensión.

La relación con la familia ha sido un proceso en evolución. Ilse Flores, visiblemente emocionada, comparte cómo duele a Bryan cuando no es aceptado, subrayando la importancia de un entorno de aceptación.

En la escuela, la familia ha tomado medidas proactivas para garantizar la seguridad y el bienestar de Bryan. Han establecido un diálogo con los maestros para asegurarse de que comprendan las prioridades y expectativas de la familia.

En estados como Colorado, los distritos escolares más grandes respetan la identidad de género de los estudiantes y proporcionan instalaciones, como baños de género neutro, que permiten un entorno inclusivo.

Sin embargo, la historia de Bryan también destaca las dificultades que enfrentan algunos niños no binarios en la escuela, como el acoso y la falta de comprensión. Ilse Flores comparte la experiencia de Bryan siendo llamado "extraterrestre" y "Avatar", lo que resalta la necesidad de crear conciencia y educación en la comunidad escolar.

Los padres abordan la crítica de aquellos que atribuyen la "confusión" de los niños a la influencia de sus padres. Ilse Flores enfatiza que la verdadera confusión reside en los adultos, y destaca la importancia de ser humildes, escuchar y apoyar a los niños.

A pesar de los desafíos, la familia de Bryan ha encontrado apoyo en centros como el True Center en Colorado, que respalda a niños de la comunidad LGBTQ+. Mirando hacia el futuro, la familia se imagina a Bryan siendo feliz, saludable y rodeado del amor y apoyo de su familia.

Mientras los años avanzan para esta familia en Colorado, una verdad permanece clara: el amor es la respuesta, y el apoyo en casa marca la diferencia en la felicidad de sus hijos.

Jazmine es una joven transgénero y lo supo desde pequeña

La joven encontró el apoyo en su familia, en un camino de autodescubrimiento que destaca la importancia del entendimiento y el amor en la búsqueda de la propia identidad.

La lucha por la identidad y el apoyo familiar son protagonistas en la vida de Jazmine Contreras. Ella es una valiente adolescente transgénero hispana que enfrentó la difícil tarea de compartir su verdadera identidad con sus seres más cercanos.

La joven encontró el apoyo en su familia, en un camino de autodescubrimiento que destaca la importancia del entendimiento y el amor en la búsqueda de la propia identidad.

"Siempre me regalaban carritos de juguete. Una vez me dieron una figura de 'Batman'. Yo traté de hacerlo lo más femenino que pude", compartió Jazmine.

Su padre, Mario, recordó: "Desde que tenía dos años, notamos que actuaba un poco diferente al género que le correspondía. En ese momento, pensamos que era gay".

"Para nosotros, no fue un tema de importancia en su momento. Pensamos que ya lo comprendería cuando fuera mayor", agregó Valeria, su madre.

Sin embargo, la situación no se trataba de su orientación sexual, sino de su identidad de género. Por eso, un día decidió enfrentar la situación.

"La ansiedad de decirles a tus padres es abrumadora. Tienes todo tipo de pensamientos, como que tal vez te rechacen o te echen de casa. Muchas cosas pueden surgir de eso", indicó la adolescente.

A pesar de las preocupaciones, Jazmine se enfrentó a su familia y les reveló su verdadera identidad. "Y para mi sorpresa, me tomaron muy bien. Pero ese día estaba ansiosa, no comí", confesó.

Valeria explicó cómo fue ese momento. "Dijo: 'Miren, soy una chica, quiero que lo sepan'. Obviamente la amamos, la adoramos, pero no sabíamos cómo apoyarla en ese momento", admitió.

El cuestionamiento llegó a la familia: ¿es una etapa? ¿estará confundida? ¿cómo debemos actuar como padres?

"En nuestro caso, fuimos a terapia. Hablamos con alguien que ganó su confianza, tuvo varias sesiones y nos dijo: 'No es depresión, es realmente ella, es una chica'", detalló Mario.

Bloqueadores de pubertad: Jazmine comparte su experiencia con estos tratamientos

En los Estados Unidos, las personas menores de 17 años no pueden someterse a cirugías de reafirmación de sexo o cambios genitales.

El uso de bloqueadores de pubertad sigue siendo un tema que genera mucho debate y lleno de interrogantes. En una entrevista reveladora, Jazmine Contreras, una adolescente transgénero hispana, ofrece una mirada íntima a su experiencia con estos tratamientos, iluminando un campo a menudo envuelto en incertidumbre.

Según Jazmine, existen dos formas para llevar a cabo estos tratamientos. Uno implica una especie de vacuna administrada cada seis meses, mientras que el otro método es una cirugía en el brazo, donde se coloca una cápsula que el cuerpo absorbe gradualmente.

En Estados Unidos, las personas menores de 17 años no pueden someterse a cirugías de reafirmación de sexo o cambios genitales. Sin embargo, en estados como Colorado, se permite el acceso a bloqueadores de pubertad y hormonas.

Valeria, la madre de Jazmine, compartió la preocupación inicial sobre la rapidez con la que su hija deseaba abordar estos tratamientos. La decisión de adoptar bloqueadores era reversible, pero las hormonas no lo eran. El proceso para acceder a estos tratamientos implica un acercamiento gradual y meticuloso, supervisado por especialistas que evitan apresurar decisiones.

Jazmine también relató cómo su cambio de nombre legal fue un momento revelador. El haber cambiado de un nombre masculino a uno femenino representó una transformación significativa en su identidad. Sin embargo, en el entorno escolar, a veces optaba por no revelar su verdadera identidad transgénero cuando los profesores sustitutos leían su antiguo nombre masculino, prefiriendo guardar su privacidad.

Los padres de Jazmine, Mario y Valeria, destacaron que, aunque el proceso puede ser burocrático y complejo, su apoyo ha sido fundamental. A través de su propia travesía con su hija, buscan orientar y aliviar las inquietudes de otros padres en situaciones similares, enfatizando que criar a una niña transgénero en una comunidad amorosa y comprensiva es posible.

Valeria enfatizó también la existencia de numerosos recursos para la comunidad transgénero y LGBTQ+ en general, tanto para adultos como para niños, subrayando la importancia de buscar y acceder a ellos.

El relato de Jazmine Contreras proporciona una visión sincera y valiosa sobre el complejo mundo de los tratamientos de género en la juventud, ofreciendo una perspectiva íntima y personal sobre un tema crucial en la actualidad.

“Sobreviví a los 90”: la travesía de Mariah Spanic en la transición de hombre a mujer

Mariah, de 40 años y originaria de Veracruz, México, comenzó a identificarse como niña a los 9.

La mexicana Mariah Spanic compartió su viaje hacia aceptarse como mujer, reflexionando sobre la dualidad de su identidad: "Me veo y acepto como mujer, pero todos llevamos ese niño que fuimos".

Mariah, de 40 años y originaria de Veracruz, México, comenzó a identificarse como niña a los 9. Recordó cómo jugaba con las cosas de su mamá, como los tacones y el maquillaje, hasta que su hermana la descubrió.

La transición hacia su verdadero ser no fue un camino fácil. Los años 90 representaron un periodo hostil, lleno de odio y rechazo. "Vestida, siempre serás hombre", eran solo algunos de los comentarios despectivos y desalentadores que Mariah enfrentaba.

Sin embargo, ella sobrevivió a la época de discriminación y represión. En esos años, vestirse como mujer en público era un riesgo que podía resultar en un arresto. "En los 90 era muy difícil salir vestida de mujer a los clubes, a veces podías ser arrestada. Las personas que se vestían así eran confundidas con prostitutas o simplemente eran insultadas", compartió Mariah, reflejando la intolerancia de aquellos tiempos.

Los temores y la violencia eran reales. La tragedia de Brandon Teena, un hombre transgénero asesinado brutalmente, resonó como un eco perturbador. La película "Boys Don't Cry" inmortalizó su historia, recordando las horribles consecuencias de la intolerancia.

A pesar de los desafíos, Mariah encontró su lugar en Colorado en 2007. Este estado le brindó oportunidades para triunfar y encontrar la felicidad. Sin embargo, incluso en tiempos más recientes, la comunidad LGBTQ+ ha enfrentado tragedias, como el asesinato de Angie Zapata, una mujer transgénero, en Greeley.

La violencia y los asesinatos de personas transgénero siguen siendo una realidad espeluznante. El caso de Alexa Negrón Luciano en Puerto Rico, entre otros, han sacudido a la comunidad.

El miedo y la intimidación no han vencido a Mariah. "Si creen que me van a atemorizar en un club, yo voy a seguir yendo al club. Porque el día que me muera es cuando me toca, no cuando digan", afirmó con convicción Mariah, desafiando a los que buscan sembrar el odio y la intolerancia.

Amor, derechos y futuro: la lucha por el reconocimiento de una pareja trans

Una pareja trans lucha por el reconocimiento de sus derechos y su amor en medio de desafíos sociales y legales.

A veces, una historia de amor empieza cuando dos almas se encuentran y se identifican. Mariah nació en un cuerpo de niño, mientras que Alejandro llegó al mundo en el de una niña. Años más tarde, se encontraron para compartir su amor.

"Alejandro y yo nos conocimos en el club, él en la audiencia, yo en el escenario. Hubo una chispa instantánea", compartió Mariah, recordando el momento en que sus caminos se cruzaron y sus almas se reconocieron.

Desde una edad temprana, Alejandro supo que su identidad no estaba alineada con el cuerpo en el que había nacido. Los enfrentamientos familiares y la presión social fueron obstáculos en su camino hacia la autenticidad. "Mi papá, constantemente me cuestionaba mi forma de vestir o mi largo de cabello", rememoró, señalando los desafíos que enfrentó para ser reconocido en su verdadera esencia.

La lucha por el reconocimiento de las parejas LGBTQ+ ha sido una batalla continua. Aunque en estados progresistas como Colorado, Nueva York, California y Nevada se otorgan ciertos derechos laborales y de salud, la mayoría de la nación aún no reconoce plenamente estas uniones como familia.

Alejandro compartió cómo algunas miradas desafiantes son un recordatorio constante de la intolerancia arraigada en la sociedad. "A veces, las miradas son incómodas, como si cuestionaran nuestra existencia", explicó.

Sin embargo, para ambos, el amor es la fortaleza que desafía cualquier mirada crítica. "Estoy feliz con mi mujer, y eso es todo", afirmó Alejandro, reafirmando su relación y su firmeza ante el juicio ajeno.

El futuro se presenta prometedor para esta pareja. "Queremos tener hijos", reveló Mariah, una idea que nunca había considerado hasta que conoció a Alejandro. La posibilidad de formar una familia es una realidad tangible para ellos, ya que ambos están en condiciones de procrear.

"No queremos apresurarnos, queremos estar listos, ser responsables y proveer lo mejor para el niño", compartió Alejandro, proyectando sus planes para un futuro cercano en el que aspiran a ser una familia plena y amorosa.

Entre risas y complicidad, la conversación concluyó con una mirada esperanzadora hacia el futuro, donde la aceptación y el amor prevalecerán por encima de la discriminación y los prejuicios.

Electricista y drag queen: conozca la historia de Camila Spanic

Más allá de la expresión artística, "Camila Spanic" ha sido una voz para la representación y la aceptación.

Camila Spanic es un nombre que ha transformado la vida de Eduardo, un electricista y ahora también Camila. Su historia, un viaje desde la infancia hasta la aceptación personal, ha sido una lucha contra los prejuicios, principalmente dentro de su familia.

Durante su infancia, Eduardo luchó por ser él mismo, un niño un poco diferente a lo convencional. Enfrentó críticas de su madre, quien no aceptaba su afeminamiento y le dijo que cambiaría de apellido si se vestía de mujer.

Este rechazo lo llevó a despojarse de su nombre y adoptar Camila Spanic, tomado de su madre drag, Mariah Spanic. Camila comenzó su verdadero viaje cuando se maquilló por primera vez a los 18 años, superando el asco que sentía al verse en el espejo y deshaciéndose de los prejuicios impuestos por su familia y la sociedad.

El arte del drag se convirtió en su refugio. El escenario fue su liberación y su encuentro consigo misma. A pesar de las dificultades, Camila encontró su vocación: la drag queen. Se sintió viva, reconociendo que esto sería su vida.

Más allá de la expresión artística, Camila Spanic ha sido una voz para la representación y la aceptación. Ha visitado escuelas en Colorado, donde jóvenes LGBTQ+ se han emocionado al ver a alguien que los representa.

Conmovedoramente, su mensaje es simple: todos merecemos vivir y ser reconocidos como seres humanos. El futuro ideal para la comunidad LGBTQ+ es uno donde se permita vivir sin miedo, donde se recuerde que detrás de cada historia hay una persona, y donde todos, incluyendo a Camila, sean reconocidos simplemente como seres humanos. Porque, al final del día, "YO TAMBIÉN SOY UNA PERSONA".

“Todavía huelo la sangre”: aterrador testimonio de sobreviviente de la masacre en el Club Q

Beyonca, buscando paz y amistad, se mudó a Colorado Springs, solo para ser testigo de la brutalidad del odio.

En Colorado Springs, el Club Q solía ser un punto de encuentro donde la música y el arte drag creaban una atmósfera familiar. Sin embargo, esta acogedora escena se convirtió en el escenario de una tragedia.

Cinco personas perdieron la vida y muchas resultaron heridas en una masacre que cambió para siempre la vida de Beyonca Gabrielle, una mujer transgénero.

Beyonca, buscando paz y amistad, se mudó a Colorado Springs, solo para ser testigo de la brutalidad del odio.

La fatídica noche en el Club Q, con alrededor de 50 personas disfrutando de la fiesta, fue interrumpida por el sonido de disparos. En medio del caos, Beyonca recordó cada detalle con claridad: la hora en su teléfono, la gente riendo y sus amigos, Derek y Daniel, que significaban tanto para ella. El ruido de los disparos cambió todo.

Bianca dice que todavía ve los rostros de las víctimas del tiroteo cuando se va a dormir.

La confusión y el terror se apoderaron del ambiente, y Beyonca encontró refugio detrás de una puerta, rogando por la vida de sus amigos y rezando por su propia protección. Aun en medio del miedo, buscó calmar a los que la rodeaban.

La oscuridad y el olor a pólvora llenaron el espacio, mientras el miedo se mezclaba con la esperanza. Las consecuencias fueron devastadoras: Derek y otros cuatro amigos perdieron la vida. El Club Q se convirtió en un paisaje de cristales rotos y agujeros de bala.

Ahora, Beyonca busca sanar. Se ha sumergido en la terapia, buscando comprender y encontrar la fuerza para seguir adelante. La memoria de aquellos que perdió la impulsa a continuar.

La reapertura del Club Q, ahora conocido como "The Q", se convierte en un memorial que busca honrar a quienes partieron. Aunque el bar renace, el espíritu de la comunidad ha cambiado para siempre.

