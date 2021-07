”Más trabajos que trabajadores”: dueños de negocios en Colorado piden el fin de los beneficios de desempleo

Aunque el gobernador y el Departamento de trabajo de Colorado ya han dicho que los beneficios de desempleo federales extendidos no terminarán hasta la fecha límite del 5 de septiembre, algunos dueños de negocios en Colorado piden el fin de los beneficios adicionales por desempleo, citando la escasez de mano de obra.

Los reclamos de desempleo en EEUU cayeron a un mínimo previo a la pandemia, con solo 360,000 reclamos presentados hace 2 semanas.

Si bien parece ser bueno a nivel nacional, la tasa de desempleo aquí en Colorado se mantuvo igual durante el mes pasado.

Muchas personas creen que lo que dificulta a los dueños de negocios a conseguir mano de obra es el incentivo federal que brinda el estado a aquellas personas que todavía están en sus casas y no se deciden volver a la fuerza laboral.

A medida que el estado se ha abierto, los dueños de negocios creen que es seguro regresar al trabajo. Los temores sobre el coronavirus se pueden superar fácilmente con la fácil accesibilidad de la vacuna.

A pesar de la caída de los trabajadores, el estado informa un aumento de casi 11,000 puestos de trabajo de mayo a junio en sectores como el ocio y la hostelería, los servicios de alimentación, las artes y el entretenimiento.

A continuación, le mostramos una lista de Ferias de trabajos:

Feria de trabajo de construcción y fabricación avanzada llega a la comunidad

SHHRP (Sociedad de Profesionales Hispanos de Recursos Humanos) en asociación con Denver Staffing Services, Associated General Contractors of Colorado y Hispanic Contractors of Colorado patrocinan esta feria laboral que promueve la diversidad, la equidad y la inclusión en el lugar de trabajo.

Estas empresas están llegando a la comunidad para ofrecer capacitación en el trabajo, pasantías, nivel de entrada y puestos profesionales a tiempo parcial, tiempo completo y en el lugar de trabajo. United Airlines, Lowe's, Gallegos Corporation, Trimble, Lifescape Colorado, socios industriales de la Metropolitan State University, New York Life, US Bank, Worklife Partnership, Max Media y treinta más.

Esta feria se llevará a cabo en Denver Elks, 2475 West 26th Avenue, Denver 80211 será al aire libre y el sábado 24 de julio, 10 a.m. a 2p.m. No es necesario registrarse con anticipación. ¡SOLO PRESENTE! Para más información, comuníquese con Tina Romero al 720.840.8127