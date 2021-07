”Arrebataron mis derechos de vida y libertad”: qué se sabe del hombre que recibió un disparo con una pistola Taser

Un hombre de 75 años de Colorado que sufrió una serie de problemas de salud después de que un oficial de policía usó una pistola Taser en su casa sin previo aviso presentó una demanda federal el lunes, acusando al oficial de poner una rodilla en su cuello y provocando una lesión en la arteria carótida que requirió cirugía.

Después de que el exoficial de Idaho Springs, Nicholas Hanning, usó la Taser el 30 de mayo, Michael Clark dice que perdió el conocimiento y se golpeó con una silla al caer al suelo. Su demanda afirma que Hanning luego presionó su cuello que lo privó de oxígeno, prolongó su pérdida del conocimiento y aumentó su riesgo de muerte.

Hanning ha sido acusado de agresión en tercer grado y despedido del Departamento de la policía de Idaho Springs. Las imágenes de la cámara corporal publicadas la semana pasada parecen mostrar la rodilla de Hanning en el cuello de Clark cuando el hombre esposado yacía en el suelo después de ser aturdido y arrastrado fuera de su apartamento. La rodilla del oficial no siempre está a la vista, por lo que no está claro cuánto duró. En unos 15 segundos, se puede volver a ver la rodilla de Hanning, pero en la espalda de Clark, justo debajo del cuello.

La policía inicialmente dijo que Clark y un oficial tuvieron un altercado antes de que se usara la pistola Taser, pero luego dijo que Hanning inició el altercado y que Clark tenía un arma similar a una espada cuando se le preguntó. El jefe de policía Nathan Buseck, quien pidió a los fiscales que investigaran, se negó a comentar sobre los litigios pendientes.

Según las imágenes y los documentos judiciales, Hanning y su compañero llamaron a la puerta del apartamento de Clark sin anunciar que eran policías. Una mujer de 30 años que acababa de mudarse a la casa de al lado acusó a Clark de darle un puñetazo en la cara, lo que Clark negó más tarde. La demanda alega que la mujer estaba intoxicada, ofreció a las autoridades diferentes versiones de lo sucedido y no tenía lesiones.

Clark había gritado a través de la pared a sus nuevos vecinos sobre hacer un ruido fuerte mientras intentaba dormir, según la demanda. Abrió la puerta con una espada de hocico de pez sierra coleccionable, pensando que podrían ser los vecinos que venían a enfrentarlo, pero solo se dio cuenta de que era la policía una vez que abrió la puerta, dijo.

Una cámara corporal de un oficial de la policía de Idaho Springs muestra el momento en que ingresan a la vivienda de un hombre de la tercera edad sin anunciarse y le disparan con una pistola de descarga eléctrica.

Las imágenes de la cámara del cuerpo de los oficiales muestran a Hanning entrando en el apartamento de Clark y diciéndole que baje la espada, lo que Clark hace de inmediato. La demanda dice que Hanning también pateó a Clark en la rodilla y lo golpeó en la cabeza.

Clark luego rechazó las órdenes contradictorias de los oficiales de tirarse al suelo y salir del apartamento, diciendo enérgicamente "No", muestra el video. Luego, mientras Clark hablaba de que sus vecinos eran ruidosos, Hanning usó su Taser, en menos de un minuto después de que Clark abriera la puerta.

Ocho semanas después de que Clark fuera sacado de su edificio de apartamentos con los brazos y los tobillos atados a una camilla, no ha podido regresar a casa y está en un hogar de ancianos que necesita una cirugía en su corazón y extirpar un apéndice reventado, según a la demanda. Los médicos no creen que su corazón sea lo suficientemente fuerte como para someterse a una cirugía en su apéndice y no quieren operar su corazón y arriesgarse a una infección causada por la ruptura del apéndice, dijo.