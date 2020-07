Muere a los 88 años el famoso presentador Regis Philbin

Regis Philbin, el presentador que compartió su vida con televidentes durante la hora de desayuno durante décadas y luego fue testigo cuando fans se convertían en ricos con el programa de juegos "Who wants to be a millionaire" (¿Quién quiere ser millonaria?), murió a los 88 años.

Philbin murió de causas naturales el viernes por la noche, a solo un mes de cumplir 89 años, según un comunicado de su familia proporcionado por su mánager Lewis Kay.

Famosos hacían visitas rutinarias al programa matutino, pero el presentador se ganó el corazón de sus televidentes en los primeros 15 minutos, cuando él y su coanfitrión Kathie Lee Gifford, en "Live! con Regis y Kathie Lee " de 1985-2000- o Kelly Ripa , en" Live! con Regis y Kelly” desde 2001 hasta que se retiró en 2011, se reían de eventos en su día a día.

Le sobreviven su esposa, Joy, y sus hijas J.J. y Joanna Philbin, así como su hija Amy Philbin con su primera esposa, Catherine Faylen, según reporta la revista People.