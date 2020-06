Mujer que realizó supuesto ataque racista en gasolinera padece enfermedad mental, asegura su esposo

PHOENIX— El esposo de la mujer blanca que se viralizó este fin de semana por un altercado presuntamente racista se ha disculpado, culpando a una enfermedad mental sin diagnóstico por el lenguaje que usó su pareja.

"Se dijeron cosas horribles y muchas de esas cosas vinieron de mi esposa. Vinieron de una enfermedad", según Bob Harrian, esposo de Tamara.

El altercado, captado en video el sábado, se hizo viral en redes sociales y muestra el momento en que Tamara le dice a Karina “Regresa a México… ¿Dónde naciste? ¿De dónde son tus antepasados? No son de este país” mientras las mujeres estaban en fila para pagar en una tienda en el norte de Phoenix.

Según un testigo, Tamara había entrado pidiendo ayuda y luego le grita a la presunta víctima que ella era la mánager y que a ella se le negaría servicio.

Bob confirmó que su esposa no es la mánager de la tienda y añadió que ha sufrido una enfermedad mental no diagnosticada. Esto se debe, según el hombre, a que Tamara no quiere a recibir tratamiento desde hace más de un año.

Una mujer empezó a arremeter contra unos hispanos sin aparente motivo.

La reacción de Harrian ocurre luego de que Karina Rodríguez explicara en entrevista con Telemundo Arizona la razón por la que respondió con una bofetada a Tamara.

“Mirando el video, creo que hice todo lo correcto…ella llegó ahí con una autoridad como que a ella la íbamos a servir como que ella estaba en un nivel que nosotros no estábamos”, relata Karina.

El esposo de Tamara admite que los comentarios de la mujer son inaceptables, y se disculpa con Karina, que asegura recibió los comentarios racistas.

"Es muy difícil decirte lo que está en la mente de Tamara, esta es tu pareja que has conocido y amado durante 30 años ", explica Bob.

Los representantes de la tienda Superpumper, por medio de un comunicado indicaron que Tamara no es y nunca ha sido gerente, empleada o propietaria del establecimiento. En consecuencia han dicho que se le ha prohibido a la mujer entrada a cualquiera de las ubicaciones de la gasolinera.