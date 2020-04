Múltiples condados en Colorado extienden la orden de “quedarse en casa”

La orden de “quedarse en casa” terminará en Colorado este fin de semana, pero serán múltiples los condados que no se regirán bajo esta medida estatal y tomarán sus propias decisiones, algo que les permite la ley a los líderes locales de cada condado.

El gobernador Jared Polis anunció esta semana que Colorado pasa el lunes 27 de abril de la orden “quedarse en casa” a la orden “seguros en casa”, lo que permitirá a muchos negocios considerados no esenciales empezar a operar.

Después de que Polis hiciera el anunció, los condados empezaron a analizar la situación, con expertos, para tomar las medidas apropiadas en cada caso.

El primero en anunciar la extensión fue el Condado Denver, luego de que Michael Hancock confirmará que la medida irá hasta el 8 de mayo. “El gobernador está analizando también las cifras, por supuesto. Hemos trabajado de la mano, pero a mí me toca adaptarme a lo que funciona para un área metropolitana con otras necesidades, como nos pasa aquí en Denver”, aseguró Hancock en una conferencia de prensa este viernes.

En Denver, según las últimas cifras del Departamento de Salud, se han registrado 98 muertes por COVID-19 y ya son 2,172 los contagiados.

El Condado Jefferson decidió extender la medida también hasta el 8 de mayo, al ser uno de los condados con más muertes en todo el estado con 53 al momento y 1,075 casos positivos.

“Extender la orden en el condado es necesario, ya que, a diferencia de otras áreas del estado con menos población, nosotros no hemos registrado al momento un descenso en los casos positivos y muertes. Además, no tenemos suficiente capacidad de pruebas para nuestra comunidad”, aseguraba el comunicado oficial del Condado Jefferson al extender la orden.

La ciudad de Arvada, por su parte, tomó la decisión de extender la medida hasta el 10 de mayo, por lo que no se adaptarán ni a la medida estatal ni a la medida de su condado, que es Jefferson.

Otros condados están evaluando su situación y anunciaron que podrían extender la medida. Este es el caso de Arapahoe, Douglas y Adams, luego de que el Departamento de Salud correspondiente a estos condados anunciara en un comunicado que no han tomado aun la decisión.

Estas son las cifras del Departamento de Salud, entregadas en el boletín de este jueves 23 de abril.

“Muchas zonas del estado no tienen números en aumento del COVID-19 y es lógico y necesario que ellos puedan reabrir la economía. Pero hay otros condados del área metropolitana, como nos pasa a nosotros, que tienen una población más grande y en donde abrir apresuradamente podría frenarnos en cuanto a avanzar y combatir este virus”, aseguró el director del Departamento de Salud de estos tres condados John M. Douglas.

Aurora hacer parte de estos tres condados, por lo que, por ahora, la medida de “quedarse en casa” en esta ciudad terminaría eventualmente este domingo a las 11:59 p.m., como lo anunció el gobernador, aunque lo más seguro es que eso cambie en cualquier momento.

En estos condados, al momento, así van las cifras de casos positivos. Arapahoe 1,824, Adams 1,082 y Douglas 399. En cuanto a muertes, Arapahoe 101, Adams 50 y Douglas 18.

El alcalde de Denver Michael Hancock explicó la situación, tras cientos de críticas y comentarios de la ciudadanía, que no entienden como el estado puede actuar de una manera y los condados de otra.

Así lo informó Jared Polis en una conferencia de prensa este miércoles 22 de abril. La idea es que los estudiantes vuelvan a los salones de clases con estrictas medidas de distanciamiento social.

“Mucha gente está creando conflicto en donde no lo hay. Colorado debe sentirse orgulloso de tener a un gobernador como Polis y de sus decisiones. Simplemete son situaciones diferentes en cada condado y no podemos todos actuar de la misma forma. Pero conflictos, reitero, no hay entre nosotros en lo absoluto”.

De los 64 condados del estado, son al momento 56 los que reportan casos positivos de COVID-19. Los que aun no han sido afectados por el virus son 8, Bent, Cheyenne, Conejos, Dolores, Jackson, San Juan, Sedgwick y Kiowa.