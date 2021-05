Múltiples disparos efectuados después de que un joven intentara escapar de las instalaciones de Servicios Juveniles en Golden

El Departamento de Policía de Golden (GPD) está investigando un intento de fuga de un joven de 18 años del Centro de Servicios Juveniles de Lookout Mountain, el miércoles por la mañana.

El joven trató de correr hacia la cerca y se hicieron varios disparos. GPD dijo que un miembro del personal pudo detener al joven antes de que escapara.

Los investigadores encontraron dos casquillos de proyectil calibre .380 y GPD confirmó que el personal no está armado y que los oficiales no dispararon. La policía no está segura de si los disparos fueron contra alguien, al suelo o al aire.

El incidente ocurrió antes a las 6:22 a.m. en 2901 Ford Street en el lado oeste de la instalación cerca del centro de mantenimiento.

La policía está buscando un vehículo sospechoso descrito como un Lexus dorado y tres hombres vestidos de negro que arrojaron una cuerda naranja y una bolsa de piedras sobre la cerca.

Presuntamente los sospechosos estaban intentando ayudar al joven a que escapara de la instalación, según Denise Menhert, oficial de información pública de GPD.