“No he hecho nada malo”: Barry Morphew habla sobre el caso de su esposa desaparecida en Colorado

DENVER, Colorado - Un hombre que una vez fue acusado de asesinato en la presunta muerte de su esposa desaparecida negó tener algo que ver con su desaparición en una entrevista transmitida el lunes.

En la entrevista con "Good Morning America", Barry Morphew dijo que las autoridades de Colorado se han equivocado al centrarse en él como la persona responsable de la muerte de Suzanne Morphew, quien desapareció hace tres años en el Día de la Madre.

"Tienen una visión estrecha y solo se enfocaron en una persona, y tienen demasiado orgullo para admitir que están equivocados y buscar en otro lugar", dijo, sentado entre sus hijas adultas, quienes lo han defendido.

Los fiscales retiraron los cargos contra Morphew el año pasado justo cuando estaba a punto de ir a juicio después de que un juez les prohibiera llamar a la mayoría de sus testigos clave por no seguir repetidamente las reglas para entregar pruebas a su favor. Eso incluía pruebas de ADN vinculadas a casos de agresión sexual en otros estados que planteaban la posibilidad de que otra persona estuviera involucrada.

En ese momento, los fiscales dijeron que querían más tiempo para encontrar el cuerpo de Suzanne Morphew. Han dicho que todavía es un sospechoso hasta el mes pasado, cuando los abogados de Morphew anunciaron que habían presentado una queja pidiendo que los fiscales fueran disciplinados por supuestamente retener intencionalmente pruebas en un esfuerzo por condenarlo.

Este mes, Morphew presentó una demanda por $15 millones contra fiscales e investigadores, acusándolos de violar sus derechos constitucionales.

La fiscal de distrito Linda Stanley no devolvió inmediatamente una llamada telefónica o un correo electrónico en busca de comentarios.

Los cargos contra Morphew fueron desestimados sin perjuicio, por lo que los fiscales aún pueden decidir presentar cargos contra él nuevamente. Morphew dijo que se da cuenta de que eso es una posibilidad, ya que dijo que era inocente la primera vez que fue arrestado.

“Pero no tengo nada de qué preocuparme. No he hecho nada malo”, dijo Morphew.